Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Robin van Persie, Feyenoord'da yeni sezona fırtına gibi başladı. 35 yaşındaki futbolcu, Eredivisie'de sezona çok iyi bir giriş yaptı.

3 MAÇTA 4 GOL ATTI

Tecrübeli forvet, ligde Excelsior ve Heerenveen maçlarında ağları havalandırarak 2 golle sezona girdi. Önceki gün de NAC Breda ağlarına 2 gol birden bırakan Van Persie, tüm ülkede geniş yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMIŞTI

Hollandalı futbolcu, 2015'te transfer olduğu Fenerbahçe'de performansıyla beklentileri karşılayamamıştı.