Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta gençler kategorisinde çiftlerde mücadele eden milli sporcu Yankı Erel ile Fin partneri Otto Virtanen, ilk turda elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada gençler kategorisi çift erkeklerde ilk tur maçına çıkan Yankı Erel ile Otto Virtanen, 6 numaralı seribaşı ABD'li Tristan Boyer ve Dominikli Nick Hardt ikilisi ile karşılaştı.

Bir saat 31 dakika süren mücadelenin ardından rakiplerine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Yankı Erel-Otto Virtanen çifti, turnuvaya ilk turda veda etti.