Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 20. UEFA Elit Kulüp Teknik Direktörleri Toplantısı’na katılan Şenol Güneş, Türk futbolunun geleceği ile ilgili değerlendirmede bulundu. Güneş “Dünya Kupası’nda üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olamadık. Daha henüz bu konuda eksiklerimiz var. 2012’den bu yana daha (Dünya Kupası’na) katılımımız da yok. Sportif başarılar önemli ama aynı zamanda yatırımlar, anlayışlar ve felsefeler de önemli. Son yıllarda çok güzel tesisler yapılmasına rağmen henüz geriden geliyoruz. Biz birlikte olursak bu insan yapısıyla sadece futbolda değil her alanda başarılı olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Doğru bir düşünceydi ama…

Türk futbolunun geleceği için kulüp yapılarının değiştirilmesi, kurumsal kimliklerinin de oturtulması ve yöneticilerin ekonomik sorumluluklarının artırılması gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, Türkiye’deki 14 yabancı futbolcu kuralına yönelik mesajlar da verdi. Başarılı hoca “Türkiye bu şartlara hazır olmadan bazı şeyler yaptı. Belki başlangıçta düşünce olarak doğru olabilir ama onun da kriterleri vardı. Ama o kriterler uygulanmaya konulmadı. Dolayısıyla 14 yabancı olarak kaldı. Süper Lig’de yabancı futbolcu sayısı çok fazla. Şu aşamada daha az sayıda yabancı futbolcu olması daha sağlıklı kararlar getirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Sadece sonuç kovalıyoruz

Beşiktaş’ın son iki yıldır Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettiğini ve bu yıl da UEFA Avrupa Ligi’nde yarışacağını hatırlatan Güneş “İyi işler yaptık. Ama bazen bu başarılar size rakip de olabiliyor, beklentileri büyütüyorsunuz. Ama ülkenin futbol anlayışında, oyuncunun yetiştirilmesinde, yarıştırılmasında, vizyona çıkmasında ve kulüplerin kurumsal yapısında tartışılacak konuları fazla ele almıyoruz. Biz sadece sonuçları kovalıyoruz” yorumunda bulundu. Güneş, Avrupa’nın en önemli beş futbol ülkesi, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya’nın futboldaki yatırımlarına dikkati çekerek “Biz o yatırımların gerisindeyiz” diye konuştu.

VAR araçtır, amaç değil

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda ilk defa uygulanan ve Türkiye’de de kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin “futbolu durdurduğuna” yönelik eleştirilere de değinen Güneş “UEFA toplantısında da aynı eleştiriler gündeme geldi. VAR işin bir aracıdır, amacı değildir. Biz onunla (VAR) futbolu kurtaramayız. Ama yardımcı olur. Çünkü verilen kararların daha net ve adaletli olacağını düşünüyoruz. Ama henüz başında olduğumuz için ufak tefek hatalar olacaktır. Bunlardan ikisi Antalya ve Bursa maçlarında bizim başımıza geldi. Ama iyi niyetlerinden şüphe etmeden VAR devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

Ortada oynarım

Şili Milli Takımı’nın kamp kadrosuna katılan Gary Medel, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Medel, yıllarca stoper oynamasına rağmen Şenol Güneş’in son maçta kendisini orta sahada görevlendirdiğini söylerken, “Milli Takım’da da istenirse ortada oynarım. Kendimi psikolojik ve mental olarak iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Ljajic mest eder

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adem Ljajic için İtalyan gazeteci Gaetano Mocciaro, açıklamalar yaptı. Boşnak asıllı oyuncuya övgüler düzen Mocciaro, “Torino taraftarları onun takımdan ayrılmasına çok üzüldü. Eğer Sosa Beşiktaş’ta kahraman olduysa, taraftar kesinlikle Ljajic’i ondan çok daha fazla sevecektir” dedi.