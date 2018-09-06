Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Transfer döneminde santrfor transferi gerçekleştiremeyerek okları üzerine çeken Galatasaray yönetimi, kemerleri sıkma söylemlerinde bulunduğu dönemde önceki akşam Garry Rodrigues’in maaşına zam yaptı. Sarı-kırmızılı takımla 2021 yılında kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ve transfer döneminden çıkılmasına rağmen maaşının 565 bin avro yükseltilmesine pek anlam verilmedi. Ki “O zaman Gomis’e neden sözleşme yapılmadı? Hem de takımın en çok ihtiyacı olan bölgede görev yapıyordu” şeklindeki soruları ve yorumları da beraberinde getirdi. Göreve geldiği günden beri “Galatasaray’ın her kuruşunu düşünüyorum” yönünde açıklamalarda bulunan başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Rodrigues ile birlikte Donk’a yapılan zam, Birhan Vatansever’in bonservisine ödenen para ve sakat olarak transfer edilen Ömer Bayram’ın ücretini birçok kişi müsriflik olarak tanımlandı.

Anlamsız transfer!

Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle küllerinden doğan Ryan Donk’a 395 bin avro zam yapan yönetim, Rodrigues’e 550 bin avro iyileştirmede bulundu. Galatasaray altyapısından yetişen Birhan Vatansever’i Bandırmaspor’dan 610 bin TL ödeyerek aldıktan sonra bedavaya kiralayan Aslan’ın Akhisar’dan 400 bin avro bedelle transfer ettiği Ömer Bayram’ın da sakatlığı bulunduğu ortaya çıktı. Bu hamleler Galatasaray’a 11 milyon 7 bin 657 liralık fatura çıkarıyor. Başkan Cengiz seçimlerden sonra taraftara çağrı yaparak başlattığı Yellow Friday ve Grey Weekend kampanyalarından kulüp 10 milyon 200 bin lira gelir elde etmişti. Bu paralar 4 icraata denk geldi.

Pastalı kutlama

G.Saray’ın dünkü idmanında 65 yaşına giren Fatih Terim’in doğum günü kutlandı. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, teknik heyet, futbolcular ile tesis çalışanlarının organize ettiği sürpriz kutlamada Terim için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.

CİMBOM’UN MİSAFİRİ VAR

Kasımpaşa’ya bilenen G.Saray’da, milî takımlara gidenlerin yokluğunda geride kalan futbolcular dünkü idmanda, ısınma hareketlerinin ardından nabız aralıklarına göre ‘aerob koşuları’ yaptı. Takımı ziyaret eden ve antrenmanı izleyen sarı-kırmızılı taraftar Berk Benlioğlu, Fatih Terim ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.