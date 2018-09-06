Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo’da 2020’de düzenlenecek olimpiyat oyunlarında mücadele edecek olan ekibin başına geçen 71 yaşındaki teknik adamın, Çinlilere olimpiyatlarda altın madalya kazandırmaya çalışacağı bildirildi.

Hiddink son olarak 2015-16 sezonunda Chelsea’de görev yapmıştı. O tarihten bu yana boşta bulunan Hollandalı çalıştırıcıdaha önce Türkiye, Güney Kore, Avustralya, Rusya gibi A milli takımları çalıştırmıştı.

Çin basını, Çin-Myanmar U21 maçında tribünde görüntüledikleri Guus Hiddink’in takımın yeni hocası olduğunu duyururken, deneyimli çalıştırıcının adı geçtiğimiz günlerde Pekerman’ın yerine Kolombiya Milli Takımı için de geçmişti. (Skorer Dış Haberler)