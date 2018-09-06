Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Fransa canlı şifresiz izle ve Almanya Fransa maçı canlı skor kaç kaç gibi merak edilen detaylar haberimizde futbolseverlerle buluşuyor. Nefesleri kesecek bir maç daha ekranlara geliyor. Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, UEFA Uluslar Ligi A grubu ilk maçında Almanya'ya konuk oluyor. Peki, Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Almanya - Fransa Maçı şifresiz canlı nereden izlenecek?

Almanya - Fransa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

6 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Dev mücadele, yayın hakları alınmadığı için Türkiye’den yayınlanamayacak.

Almanya, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fransa, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Almanya'nın kadrosu

Kaleci: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen

Defans:Jerome Boateng, Matthias Ginter, Jonas Hector, Mats Hummels, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schulz, Niklas Süle, Jonathan Tah

Orta saha: Julian Brandt, Julian Draxler, Leon Goretzka, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Toni Kroos

Forvet: Thomas Müller, Nils Petersen, Marco Reus, Leroy Sane, Timo Werner

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Fransa'nın kadrosu

Kaleci: Areola, Costil, Hugo Lloris

Defans: Lucas Hernandez, Kimbempe, Benjamin Mendy, Pavard, Adil Rami, Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane

Orta saha: Kante, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Tolisso, Nzonzi

Forvet: Dembele, Nebil Fekir, Giroud, Griezmann, Thomas Lemar, Mbappe, Thauvin

MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR