Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diego Armando Maradona'nın yeni takımı belli oldu. Meksika 2. Ligi ekiplerinden Dorados De Sinaloa, Maradona'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Dorados De Sinalo, teknik direktör Ramirez Gamez ile yollarını ayırmıştı. Dorados De Sinalo, Meksika 2. Ligi'nde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemezken sadece 3 beraberlik alabildi.