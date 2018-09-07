Diego Armando Maradona'nın yeni takımı belli oldu. Meksika 2. Ligi ekiplerinden Dorados De Sinaloa, Maradona'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Dorados De Sinalo, teknik direktör Ramirez Gamez ile yollarını ayırmıştı. Dorados De Sinalo, Meksika 2. Ligi'nde oynadığı 6 maçta galibiyet elde edemezken sadece 3 beraberlik alabildi.
Maradona'nın yeni takımı şaşırttı!
07.09.2018 - 02:11 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika 2. Ligi ekiplerinden Dorados De Sinaloa, Maradona'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Etiketler : maradona,
579358 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/579358.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
4
4
0
0
10
4
6
12
2
Galatasaray
4
3
0
1
10
5
5
9
3
Başakşehir
4
3
0
1
7
3
4
9
4
Kayserispor
4
2
2
0
5
2
3
8
5
Konyaspor
4
2
2
0
8
6
2
8
6
Trabzonspor
4
2
1
1
9
5
4
7
7
Beşiktaş
4
2
1
1
8
6
2
7
8
Malatyaspor
4
2
1
1
4
2
2
7
9
Antalyaspor
4
2
1
1
8
8
0
7
10
Ankaragücü
4
1
1
2
6
7
-1
4
11
Sivasspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
12
Bursaspor
4
0
3
1
3
4
-1
3
13
Fenerbahçe
4
1
0
3
4
6
-2
3
14
Göztepe
4
1
0
3
2
5
-3
3
15
Alanyaspor
4
1
0
3
1
9
-8
3
16
Çaykur Rizespor
4
0
2
2
4
6
-2
2
17
Akhisar Bld.Spor
4
0
2
2
4
7
-3
2
18
Erzurum BB
4
0
1
3
3
7
-4
1
5. Hafta Maçları
9/16/2018
Mke Ankaragücü - Akhisarspor
9/16/2018
Alanyaspor - Trabzonspor
9/16/2018
Galatasaray - Kasımpaşa
9/16/2018
Göztepe - Kayserispor
9/16/2018
Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
9/16/2018
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
9/16/2018
Çaykur Rizespor - Bursaspor
9/16/2018
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
9/16/2018
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
4
3
0
1
6
3
3
9
4
Altay
4
2
2
0
9
3
6
8
5
Adana Demirspor
4
2
1
1
4
3
1
7
6
Gaziantep BB
4
2
1
1
3
2
1
7
7
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
8
Altınordu
4
1
2
1
6
3
3
5
9
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
10
İstanbulspor
4
1
2
1
7
11
-4
5
11
Afjet Afyonspor
4
1
1
2
6
6
0
4
12
Hatayspor
4
1
1
2
3
3
0
4
13
Denizlispor
4
1
1
2
1
5
-4
4
14
Eskişehirspor
4
1
1
2
5
10
-5
4
15
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
16
Adanaspor
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
4
0
1
3
2
7
-5
1