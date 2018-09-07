Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye’nin Trabzon’da konuk ettiği mücadeleyi bakan ve milletvekilleri taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ak Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan, taraftarlarla birlikte ay-yıldızlı ekibe destek verdi.