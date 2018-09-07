UEFA Uluslar B Ligi’nde Türkiye’nin Trabzon’da konuk ettiği mücadeleyi bakan ve milletvekilleri taraftarlarla birlikte tribünden takip etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ak Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan, taraftarlarla birlikte ay-yıldızlı ekibe destek verdi.
Bakanlar taraftarlarla birlikte maçı izlediler
07.09.2018 - 23:42 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Uluslar B Ligi’nde Trabzon’da oynanan Türkiye-Rusya mücadelesini bakan ve milletvekilleri, taraftarlarla birlikte izledi.
Etiketler : uefa,türkiye,rusya,abkanlar,alpay özalan,
579481 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/579481.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
4
4
0
0
10
4
6
12
2
Galatasaray
4
3
0
1
10
5
5
9
3
Başakşehir
4
3
0
1
7
3
4
9
4
Kayserispor
4
2
2
0
5
2
3
8
5
Konyaspor
4
2
2
0
8
6
2
8
6
Trabzonspor
4
2
1
1
9
5
4
7
7
Beşiktaş
4
2
1
1
8
6
2
7
8
Malatyaspor
4
2
1
1
4
2
2
7
9
Antalyaspor
4
2
1
1
8
8
0
7
10
Ankaragücü
4
1
1
2
6
7
-1
4
11
Sivasspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
12
Bursaspor
4
0
3
1
3
4
-1
3
13
Fenerbahçe
4
1
0
3
4
6
-2
3
14
Göztepe
4
1
0
3
2
5
-3
3
15
Alanyaspor
4
1
0
3
1
9
-8
3
16
Çaykur Rizespor
4
0
2
2
4
6
-2
2
17
Akhisar Bld.Spor
4
0
2
2
4
7
-3
2
18
Erzurum BB
4
0
1
3
3
7
-4
1
5. Hafta Maçları
9/16/2018
Mke Ankaragücü - Akhisarspor
9/16/2018
Alanyaspor - Trabzonspor
9/16/2018
Galatasaray - Kasımpaşa
9/16/2018
Göztepe - Kayserispor
9/16/2018
Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
9/16/2018
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
9/16/2018
Çaykur Rizespor - Bursaspor
9/16/2018
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
9/16/2018
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
4
3
0
1
6
3
3
9
4
Altay
4
2
2
0
9
3
6
8
5
Adana Demirspor
4
2
1
1
4
3
1
7
6
Gaziantep BB
4
2
1
1
3
2
1
7
7
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
8
Altınordu
4
1
2
1
6
3
3
5
9
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
10
İstanbulspor
4
1
2
1
7
11
-4
5
11
Afjet Afyonspor
4
1
1
2
6
6
0
4
12
Hatayspor
4
1
1
2
3
3
0
4
13
Denizlispor
4
1
1
2
1
5
-4
4
14
Eskişehirspor
4
1
1
2
5
10
-5
4
15
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
16
Adanaspor
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
4
0
1
3
2
7
-5
1