Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gündemi değerlendirdi. Kuşkusuz en çok merak edilen konu transfer sürecinde yönetime karşı eleştiriler ve forvet takviyesinin yapılamamasıydı. Tecrübeli teknik adam direkt değil ama dolaylı da olsa endişeli bakış açılarına karşı “Galatasaray” ve “Fatih Terim” markasını hatırlattı. Gomis’in ayrılığı ve yerine takviye yapılamaması konusunda “Bir mevki, bir oyuncu ile Galatasaray bitmez. Arkamıza çok güzel rüzgar aldık. Eksiklerimize rağmen aralıktan bu yana güzel yol aldık. Şampiyon olduk. Ben Fatih Terim olarak mevcut kadromuzun daha da fazla performans vererek, elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağımızdan emin olabilirler. Buna söz verebilirim. Bu bizi bir yerlere götürebilir. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadesini kullandı.



Elimizden geleni yaptık

“Orkestrada bir enstrüman olmazsa parçanın çalınmadığını gördünüz mü?” diyen ve transfer sürecindeki eleştirisinin başkana ve yönetime olmadığı vurgulayan Terim “Modeste’yi Florya’ya getirenler (basın) vardı. Bu ve buna benzer olanlara söyledim. Ne başkan, ne ben, ne yöneticiler, klavyenin arkasından transfer yapacak insanlar mıyız? Yanlış yere çekildi. Biz 3 aydır 300-400 tane oyuncuyu eledik. En az 40’a yakın oyuncu ile temasımız oldu. 12-13 tane de atak oyuncu ile görüştük. Biz de çok istedik. Kimin tekniği, kiminin ekonomisi, kiminin psikolojik durumu, kiminin beklentileri Galatasaray ile yollarının birleşmesine müsaade etmedi. Gomis satıldığında ümitlendik ancak olmadı. 0’a alınacak oyunculara bile çok para istendi. Biz elimizden geleni yaptık” dedi.

Gruptan çıkmak ve 22. şampiyonluk

Galatasaray’ı takip eden basın mensupları 65. yaş günü için Fatih Terim’e pastalı kutlama yaptı. Terim mumları üflemeden önce ne dilek tuttuğu konusundaki soruya “Dileklerimiz belli. 22. şampiyonluk, grubumuzdan çıkmak, sağlığımız, ailemiz, Galatasaray olur” cevabını verdi. Gomis’in kendisini kutlamasına da değinen Terim “Onun bu yönü çok kuvvetli. Güzel ve dostça ayrıldık. Yarın bir gün beraber olmayacağımızı kim diyebilir. Bu ilişkiler güzel” dedi.

Gereğini yaparız

Fatih Terim, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda olayıyla ilgili olarak “Kendisini daha önce ikaz ettik. Kontrolünü bazen oyuncular kaybediyor. O da böyle bir hataydı. Maçtan önce uyarılmasına rağmen. Kendi içimizde gereğini yaparız. Basın önünde oyuncumuza şöyle yapacağız böyle yapacağız demenin alemi yok ve bizim tarzımız değil” dedi.