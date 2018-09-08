Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere İspanya maçı şifresiz canlı izle, skoru kaç kaç ve hangi kanalda? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA tarafından bu sene ilki düzenlenen Uluslar Ligi kapsamında İspanya, İngiltere'ye konuk oluyor. İngiltere evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak turnuvaya 3 puanla başlamanın peşinde. Öte yandan İspanya ise güçlü kadrosunu kullanarak zorlu İngiltere deplasmanından 3 puan almanın hesabını yapıyor. Peki heyecanla takip edilen İngiltere İspanya maçı şifresiz canlı izle, skoru kaç kaç ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İNGİLTERE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve Sky TV kanalından yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise tg.com.tr'de.

UEFA Uluslar Ligi’nde dün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

A Ligi 3.grup: İtalya-Polonya: 1-1

C Ligi 1. Grup: Arnavutluk-İsrail: 1-0

C Ligi 4.grup: Letonya-Sırbistan: 0-1

C Ligi 4.grup: Romanya-Karadağ: 0-0

D Ligi 3.grup: Azarbeycan-Kosova: 0-0

D Ligi 3.grup: Faroe Adaları-Malta: 3-1