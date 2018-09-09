Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Açık finalinde Naomi Osaka ile Serena Williams karşı karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk setini 6-2 kazanan Naomi Osaka, ikinci setin ortasında servisinin kırılmasına engel olamadı.

İlk seti kaybeden Serena Williams, ikinci sette servisinin kırılmasının ardından raketini kırdı ve puan cezası aldı.

İkinci sette skor 4-3 iken hakeme "Sen bir hırsızsın, benim oyunumu çaldın" diyen Serena Williams, oyun cezası aldı ve Osaka büyük avantaj yakaladı.

Naomi Osaka bir oyun daha almayı başararak Serena Williams'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyon oldu. Osaka, Grand Slam turnuvalarında şampiyonluk yaşayan ilk Japon tenisçi oldu.