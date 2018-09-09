Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in ilk yarı programını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig’in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de oynanacak. 11. haftadaki Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Cuma günü, 14. haftadaki Beşiktaş – Galatasaray derbisi ise 2 Aralık Pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi

17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor

20:00 Göztepe- Kayserispor

20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor

17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

İşte ilk yarıdaki derbi tarihleri:

6. hafta: F.Bahçe - Beşiktaş 24 Eylül | 21.00

11. hafta: G.Saray - F.Bahçe 2 Kasım | 21.00

13. hafta: Trabzon - F.Bahçe 25 Kasım | 19.00

14. hafta: Beşiktaş - G.Saray: 2 Aralık | 20.00

16. hafta: Beşiktaş - Trabzon 16 Aralık | 19.00

Konuyla ilgili TFF’den şu açıklama yapıldı:

“2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı. Program, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimizin müsabaka programları, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabilir.”