Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in ilk yarı programını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig’in 6. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de oynanacak. 11. haftadaki Galatasaray – Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Cuma günü, 14. haftadaki Beşiktaş – Galatasaray derbisi ise 2 Aralık Pazar günü oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:
14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
15 Eylül Cumartesi
17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor
20:00 Göztepe- Kayserispor
20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor
17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor
20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
17 Eylül Pazartesi
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
İşte ilk yarıdaki derbi tarihleri:
6. hafta: F.Bahçe - Beşiktaş 24 Eylül | 21.00
11. hafta: G.Saray - F.Bahçe 2 Kasım | 21.00
13. hafta: Trabzon - F.Bahçe 25 Kasım | 19.00
14. hafta: Beşiktaş - G.Saray: 2 Aralık | 20.00
16. hafta: Beşiktaş - Trabzon 16 Aralık | 19.00
Konuyla ilgili TFF’den şu açıklama yapıldı:
“2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5-17 haftalarının müsabaka programı açıklandı. Program, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimizin müsabaka programları, Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabilir.”