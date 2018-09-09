UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü gününde, TSİ 19.00'da başlayan 4 karşılaşma sona erdi.
Öne çıkan B Ligi 4. Grup karşılaşmasında Danimarka, Aarhus Stadı'nda Galler'i ağırladı. Danimarka, 32. dakikada Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Eriksen, 63. dakikada bu kez penaltıdan rakip fileleri havalandırarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirdi.
Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
C Ligi
3. Grup: Bulgaristan-Norveç: 1-0
D Ligi
1. Grup: Gürcistan-Letonya: 1-0
4. Grup: Makedonya-Ermenistan: 2-0