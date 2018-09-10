Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde özel bir görüşme yaptığı Phillip Cocu moral ve destek verdiği ortaya çıktı.

Art arda gelen yenilgilerin arkasından gönderileceği ya da istifa edeceği dedikoduları ile canı sıkılan Hollandalı teknik direktörle samimi bir sohbet gerçekleştiren Koç'un, "Sana ve ekibine inanıyor, güveniyoruz. İlk günden de söylediğim gibi; amacım, başkanlık sürecim boyunca seninle çalışmaya devam etmek" dediği belirtildi.

"COMOLLİ BİLE KARIŞAMAZ"

Cocu'ya sportif direktör Comolli de dahil işine hiç kimsenin karışmayacağının garantisini veren başkanın, "Rahat ol ve istediğin kararları al. Takıma, kadroya karışmayız. Bizim bu konuda sana tavsiyemiz dahi olamaz. Tek patron sensin. Çözemeyeceğini düşündüğün bir sorun olursa da kapımız sana her zaman açık" şeklinde şeklindeki sözlerle tecrübeli hocayı rahatlattığı öğrenildi.

Başkan Koç'un, Comolli ile de bir görüşme yapıp, Cocu'ya en uygun çalışma ortamının sağlanmasını istediği belirlendi.