UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkeyi 27 Eylül'de açıklayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024 ev sahipliğini kazanacak ülkenin, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek seremonide duyurulacağı bildirildi. Açıklamada, Türkiye ve Almanya'nın TSİ 14:00'te sunumlarını gerçekleştireceği, sonrasında UEFA İcra Kurulu tarafından yapılacak oylamanın ardından TSİ 15:45'te turnuvanın ev sahibinin açıklanacağı belirtildi.
EURO 2024'ün ev sahibi 27 Eylül'de belli oluyor
10.09.2018 - 21:14 | Son Güncelleme: 10.09.2018 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA, EURO 2024'e ev sahipliği yapacak olan ülkenin 27 Eylül Perşembe günü belli olacağını duyurdu.
Etiketler : UEFA,EURO 2024,
579844 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/579844.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
B.
M.
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Y.
A.
P.
1
Kasımpaşa
4
4
0
0
10
4
6
12
2
Galatasaray
4
3
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10
5
5
9
3
Başakşehir
4
3
0
1
7
3
4
9
4
Kayserispor
4
2
2
0
5
2
3
8
5
Konyaspor
4
2
2
0
8
6
2
8
6
Trabzonspor
4
2
1
1
9
5
4
7
7
Beşiktaş
4
2
1
1
8
6
2
7
8
Malatyaspor
4
2
1
1
4
2
2
7
9
Antalyaspor
4
2
1
1
8
8
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7
10
Ankaragücü
4
1
1
2
6
7
-1
4
11
Sivasspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
12
Bursaspor
4
0
3
1
3
4
-1
3
13
Fenerbahçe
4
1
0
3
4
6
-2
3
14
Göztepe
4
1
0
3
2
5
-3
3
15
Alanyaspor
4
1
0
3
1
9
-8
3
16
Çaykur Rizespor
4
0
2
2
4
6
-2
2
17
Akhisar Bld.Spor
4
0
2
2
4
7
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2
18
Erzurum BB
4
0
1
3
3
7
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4. Hafta Maçları
8/31/2018
Yeni Malatyaspor - Atiker Konyaspor
9/1/2018
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
9/1/2018
Akhisarspor 1 - 1 Sivasspor
9/1/2018
Trabzonspor 4 - 0 Galatasaray
9/1/2018
Alanyaspor 1 - 0 Göztepe
9/2/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Medipol Başakşehir Fk
9/2/2018
Kasımpaşa 2 - 1 Mke Ankaragücü
9/2/2018
Antalyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
9/2/2018
Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
4
3
0
1
6
3
3
9
4
Altay
4
2
2
0
9
3
6
8
5
Adana Demirspor
4
2
1
1
4
3
1
7
6
Gaziantep BB
4
2
1
1
3
2
1
7
7
Ümraniye
4
2
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5
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8
Altınordu
4
1
2
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6
3
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5
9
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
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5
10
İstanbulspor
4
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11
-4
5
11
Afjet Afyonspor
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1
1
2
6
6
0
4
12
Hatayspor
4
1
1
2
3
3
0
4
13
Denizlispor
4
1
1
2
1
5
-4
4
14
Eskişehirspor
4
1
1
2
5
10
-5
4
15
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
16
Adanaspor
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
4
0
1
3
2
7
-5
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