Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak ülkeyi 27 Eylül'de açıklayacak. UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu EURO 2024 ev sahipliğini kazanacak ülkenin, 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek seremonide duyurulacağı bildirildi. Açıklamada, Türkiye ve Almanya'nın TSİ 14:00'te sunumlarını gerçekleştireceği, sonrasında UEFA İcra Kurulu tarafından yapılacak oylamanın ardından TSİ 15:45'te turnuvanın ev sahibinin açıklanacağı belirtildi.