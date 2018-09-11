Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. UEFA Uluslar Ligi kapsamında 2018 Dünya Kupası Finalisti Hırvatistan, İspanya'ya konuk oluyor. Pek çok futbolsever merakla bu karşılaşmayı bekliyor. İspanya evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet peşinde. Öte yandan Hırvatlar ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Peki İspanya Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

İspanya'da son durum

Grup etabını lider tamamlayan takım, Son 16 Turunda ise ev sahibi Rusya'ya elenerek turnuvaya veda etti. Son olarak göreve Barcelona'da görev yapan Luis Enrique getirildi.Enrique yönetiminde ilk maçını UEFA Uluslar Ligi, A Ligi, 4. Grup ilk maçında İngiltere deplasmanında oynayan İspanyollar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu maçta 11. dakikada Marcus Rashford'un golüyle geriye düşen İspanya, 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada Rodrigo ile bulduğu gollerle maçı kazanmasını bildi.

Hırvatistan'da son durum

Dünya Kupasının ardından Portekiz ile hazırlık maçında karşılaşan Hırvatistan rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Hırvatların golünü 18. dakikada Ivan Perisic atarken, Portekiz'in golü ise 32. dakikada Pepe'den geldi.