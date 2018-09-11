Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün televizyonun 'Camiaya Sesleniş' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

MÜZAKERELERİN SONUNA GELDİK

Başkan Ali Koç, kendisine yöneltilen sponsorluk sorusunu, 'Avrupa'da sponsorluk ve reklam geliri anlamında ilk 20'ye girmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla, bu konuda çok ciddi bir çalışma var. Fenerbahçe'nin uzun zamandır göğsünde uzun süreli bir anlaşması yok, reklamsız çıktık. Yarım sezonluk bile sözleşmeler yaptık. Bunlar sürdürülebilir değil, daha iyi kurgulanmalı. Fenerbahçe formasında gelir getiren hiçbir anlaşma yok şu anda. Formanın önü için, uluslararası bir markayla müzakerelerin sonuna geldik. Ya açıklayacağız, ya da el sıkışıp teşekkür edeceğiz. Futbolda 10-12 milyon Euro'luk sponsorlarımız bekliyor. Türk Lirası, Arjantin Pesosundan sonra son 1 yılda en çok değer kaybeden kur cinsi. Bu bizi etkiliyor, bizimle görüşenleri de etkiliyor. Basketbolda Avrupa'nın en iyi takımından bahsediyoruz. Bu takımın forması 16 ayrı lige gidecek. Burada sponsor uluslararası piyasaya hitap eden bir marka olmalı. Doğuş Grubu'nun ayrılığı bize darbe vurdu, buna rağmen geçen sene 4-5 milyon Euro açık vardı.' şeklinde yanıtladı.

ZAYIF ANDA BİZE SALDIRMAK KOLAY

Alınan mağlubiyetler sonrası kendilerine yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan Ali Koç, 'İnsanın vücudunda uçuk ne zaman çıkar? Bağışıklık sistemi zayıflayınca. İlk haftalarda istediğimiz sonucu alamayınca, en zayıf anımıza rastladı ve bu zayıf anda bize saldırmak daha kolay ve daha makul oldu.Hiçbir medya grubuna, spor müdürüne, patronuna, bir muhabiri şikayet etmeyeceğimizin ve baskı yapmayacağımızın sözünü veriyorum. Bizim medya anlayışımız farklı, herkesle eşit mesafede olmak istiyoruz. Testiyi kıranla, taşıyanı ayırt etmek istiyoruz. Yepyeni bir oluşum içindeyiz, kemikleşmiş düzeni değiştirmeye çalışıyoruz. Yepyeni bir yönetim, yeni başkan. Değişim sancılıdır, bunlar zaman alacaktır. Kaybettiğimiz 3 maçın da şans yaver gitse 1-2'sini kazanabilirdik.Bu yolun sonu çok güzel olacak. Bugün değilse yarın, yarın değilse öbür gün... Bu yolun sonu her halükarda çok güzel olacak. Bana 2 dönem lazım, 6 yıl lazım derken, inandığım bu yoldan kolay kolay vazgeçecek değilim. ' dedi.

LİSTEDE TOLGA CİĞERCİ YOKTU

Transfer hakkında konuşan başkan Koç, '100 oyuncu konusu ciddi anlamda suistimal edildi. 100 oyuncu öyle bir şey ki, bu kadar FFP sıkıntısı olan, sattığı kadar alabilecek bir kulüp için 100 oyuncu bakmıyoruz. Arzu edip alamadığımız oyuncular oldu. İmkanlarımız bayramdan sonra yaptığımız 2 satışla arttı. Sadece Fernandao satışıyla Slimani ve Ayew'i kiralayabildik. Ayew'in kiralama bedeli yok. Sportif direktörümüze saçma laflar ediliyor, bazı köşe yazarları hırsız diyecek kadar ileri gidiyor. 100 kişilik listede Tolga Ciğerci ve Jailson yoktu. Yapılan transferlerin tüm sorumlusu, Ali Koç, Comolli, Cocu ve Semih Özsoy'dur. Tolga Ciğerci son dakika fırsat olarak geldi. Son günlerde Galatasaray'dan ayrıldı. Ayrılışının esas nedeninin, sakatlığından daha çok yüksek maliyeti ve sorunları olduğunu değerlendirdik. Kronik bir sakatlık, oynadığı sürece ücret ödeyeceğiz. İyi oynadığında müthiş oynayan bir oyuncu. O da aç. Kırgın ve kızgın. Kendini ispatlamak istiyor. O da patlamak istiyor, tanıştım kendisiyle. İnşallah bizim ona, onun bize faydası olur. Josef en iyi oyuncularımızdan biriydi, satmak zorunda kaldık. Onun yerini doldurmamız gerekiyordu. Jailson 100 kişilik listemizde değildi. 4-5 gün kendisini inceledik, araştırdık. Bu kadar çabuk alacağımızı ben de tahmin etmiyordum. Jailson için 4 milyon euro ödedik, son günlere kalmasaydı 2, 2-5 milyon euroya da alabilirdik. Yaşı 22, gelişime açık. Sahada da göreceksiniz, müthiş bir topçu, İnanıyorum ki Fenerbahçe'ye 3-4 yıl iyi hizmet verecektir, Avrupa'da çok iyi bir takıma gidecektir. Aziz Behich ile ilgilendik. Emre Akbaba konusunu biliyorsunuz ama o konu bize iki taraf anlaşamadı diye gelmişti. 10 numara için bir oyuncuya baktık Avrupa'dan, isim vermeyeceğim, olmadı.'

HAYAL KIRIKLIĞININ SORUMLUSU BİZİZ

İlk 4 haftayı değerlendiren Ali Koç, 'Futbolculara borcu olmayan yegane kulüplerden biriyiz. İlk 4 haftada yaşanan hayal kırıklığının sorumlusu biziz. Ben ve arkadaşlarım. Kaybedilen tüm puanların sorumlusu ben ve yönetimimiz. Destek vereceğiz ama gerekirse en radikal kararları da alabiliriz. Ben soyunma odasına inmeyeceğim demedim, hiçbir zaman demedim. Ben buranın günahıyla, sevabıyla başındaki adamsam, soyunma odasına da girerim, rakibin de odasına gidip tebrik ederim. Comolli'ye Nisan ayında teklif yaptığımda iki ayrı kulüpten teklif bekliyordu. Birinden teklif aldı ama istediği seviyede değildi, diğerinde de yönetim değişeceğini düşündüğü için kabul etmedi. 3. sırada biz vardık ve kabul etti. Comolli'nin seçim süresince parasını kim ödedi diyenler var. Kim ödeyecek, ben ödedim.' ifadelerini kullandı.

AVRUPALILAR BUNU SEVİYOR

Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon Euro olduğu iddiası için konuşan Koç, 'Damiel ve Phillip'in anlaşmalarını açıklamak istiyordum ama Damien sözleşme gizlilikleri var dedi. Bazı gizlilikler var, Avrupalılar bunu seviyor. Cocu'nun tazminatının 7,5 milyon Euro olduğu iddiası, külliyen yalan. Cocu'nun tazminatı, sadece 12 aylık maaşıdır. Cocu'nun tazminatı için PSV'den aldığı maaşın 5-6 misli diyorlar, 3 misli bile değildir. Cocu'nun tazminatının böyle olması Comolli'nin başarısıdır. Yalanladığımız haberlerden biri Sissoko'ydu. O beni müthiş üzdü. Duayen diye bildiğimiz isimlerin bile furyaya katılıp bu iş oldu demesi ve olmadı dediğimizde beceremediler noktasına gelmesi kabul edilebilir değildi. Transferi yapıldı diye açıklandı' şeklinde konuştu.

SEFERBERLİK KAMPANYASI BAŞLATMAMIZ GEREKİYOR

Ekonomik konulara dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Böyle ancak nisan ayına kadar gidebiliriz. Borcu borçla ödemek, sürdürülebilir bir sistem değil. Bu tablo içinde seferberlik kampanyası başlatmamız gerekiyor. Her yıl 10 bin yeni üye kazanmak istiyoruz, bunun için de derneklerimiz önemli. En önemli konulardan bir tanesi üye kazandırmak. Onları sadece maçlara gelip desteklemekten öteye, Fenerbahçe'yi kaynak oluşturma kampanyasında bir elçi olarak konumlandırmak istiyorum' dedi.