Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın eylül ayı divan kurulu toplantısı dün Galatasaray Lisesinde gerçekleşti. Toplantıya Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat’ın konuşması damga vurdu. Camianın en tecrübeli ismi olan Duygun Yarsuvat, yönetimin 29 Eylül’de taşınmazların yetkisi ve bütçe revizyonu için aldığı kongre kararına yönelik eleştirilerde bulunup “Gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi tabii ki söz konusu ama hiçbirini elden çıkaramayız. Burada satmak sözcüğü kullanılmıyor ama farklı ifadeler var. Bunları sermaye olarak bir şirkete koyarsanız bu gayrimenkul artık sizin değildir. Galatasaray’ın hiçbir gayrimenkulünü satmak için böyle dolaylı bir yolu denememek lazım. Bu, Galatasaray’ın aklıyla alay etmek manasına gelir. Bizi rencide edici bir tekliftir. Gayrimenkullerle ilgili bu olağanüstü genel kurul maddelerinin hepsinin reddedilmesi lazım. Toplantıyı iptal edin, Galatasaray’da bölünme olabilir, buna müsaade etmeyin, biz artık yeni bir seçim yapmak istemiyoruz, sizlerle yola devam etmek istiyoruz. Ama mecbur bırakırsanız, istemediğimiz şeyleri de yapmak zorunda kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

Cengiz: Tokat yemem

Divan Kurulunun ilerleyen bölümünde söz alan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Duygun Yarsuvat’a cevap verdi. Galatasaray’ın Dernekler Kanunu’na tabi olduğunu ifade eden Cengiz “Galatasaray olarak bankaya gittiğimizde yeni yönetime verilmiş yetki isteniyor. Ünal Başkan’ım, Duygun Başkan’ım ve Dursun Başkan’ım da aynı yetkiyi almış. Biz mevzuatta yazanı yaptık. Galatasaray anonim şirkete değil dernekler kanuna tabi. Yetkiyi vermezseniz işler durur. Doğru yapıyorum, yanlış yapıyorum, yanlış yaptığımda, siz değerli üyeler zaten gerekli cevabı, bir yazarımızın dediği gibi, tokat gibi vurursunuz. Fakat ben o tokadı yemem, edebim ile geri çekilirim, onu da söyleyeyim. Size söz veriyorum Ada konusunda sizden habersiz hiçbir şey olmayacak” ifadelerini kullandı. Daha sonra Yarsuvat tekrar söz alarak kanunda böyle bir şey olmadığını iddia etti.

Kanatlardan hücum

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in bu sezon elinin en güçlü olduğu bölgelerden biri kanatlar... Rodrigues, Onyekuru, Feghouli, Sinan, Yunus gibi futbolculara sahip sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam kanat akınlarına çok önem veriyor. Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray takımı dün de antrenmanın ana bölümünde kanat organizasyonları üzerinde durdu.

Maicon özel çalıştı

Galatasaray’da Kasımpaşa ve ardından oynanacak Lokomotif Moskova maçları yaklaşırken savunmanın önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde sakatlık geçiren Maicon, salonda kuvvet çalışması yaptı.

‘Şampiyonluk’ diledi

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo dün 32 yaşında adım attı. Dünkü antrenman sonunda Yuto Nagatomo’nun doğum günü kutlandı. Japon oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederken ‘şampiyonluk’ dileğinde bulundu.