Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fanatik gazetesinin haberine göre; Galatasaray’ın bu yaz transfer döneminde 4 milyon Euro bedelle Aytemiz Alanyspor’dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Emre Akbaba, gerek kulüp takımında gerekse Milli Takım’da gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandı.

İlk golü eski takımına

Sarı-Kırmızılı forma ile ilk olarak ikinci haftada Türk Telekom Stadyumu’nda Göztepe’ye karşı görev yapan Emre Akbaba, ikinci yarıda oyuna girer girmez yakaladığı pozisyonlarla kendini gösterdi. 26 yaşındaki futbolcu, ilkleri ise üçüncü haftadaki Alanyaspor müsabakasında yaşadı. İlk kez bu maça 11’de başlayan Akbaba, ilk golünü de eski takımına karşı kaydetti.

Herkesin gönlünü kazandı

Performansıyla A Milli Futbol Takımı’nın Uluslar Ligi’ndeki Rusya ve İsveç karşılaşmalarının kadrosuna çağrılan Emre Akbaba, Rusya maçında forma giymedi ama İsveç maçındaki performansı ile Türkiye’ye galibiyet sevinci yaşattı. 62. dakikada Mehmet Topal’ın yerine oyuna giren başarılı futbolcu, 88. dakikada eşitliği, 90+2. dakikada da galibiyeti getiren golü kaydetti.

Geçen sezon da affetmedi

Bu sezon Alanyaspor ile 1, Galatasaray ile 3, Milli Takım’da da 1 müsabakaya çıkan Emre Akbaba, toplamda 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 34 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu; 14 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Terim’in gözünden kaçmadı

Fatih hoca da bu yükselişi dikkatle takip ediyor. Tecrübeli teknik adam, yarınki Kasımpaşa maçında Emre Akbaba’yı Eren’in yanına alarak 4-4-2 düzenine dönmeye hazırlanıyor. Orta alanda Fernando - Ndiaye, kanatlarda da Onyekuru ve Rodrigues’in oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.