Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan Galatasaray, 55. dakikada Eren Derdiyok’un golü ile 1-0 öne geçti. Süper Lig 2018-2019 sezonunda ligde geride kalan 4 haftada toplam 99 gol atılmıştı. Eren’in attığı gol, ligin bu sezonki 100. golü olarak kayıtlara geçti.
Eren'den Süper Lig'deki 100. gol
15.09.2018 - 01:51 | Son Güncelleme: 15.09.2018 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın golcüsü Eren Derdiyok, Kasımpaşa maçında attığı golle Süper Lig’de 2018-2019 sezonun 100. golünü kaydetti.
Etiketler : eren derdiyok,
580437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/580437.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
5
4
0
1
14
6
8
12
2
Kasımpaşa
5
4
0
1
11
8
3
12
3
Başakşehir
4
3
0
1
7
3
4
9
4
Kayserispor
4
2
2
0
5
2
3
8
5
Konyaspor
4
2
2
0
8
6
2
8
6
Trabzonspor
4
2
1
1
9
5
4
7
7
Beşiktaş
4
2
1
1
8
6
2
7
8
Malatyaspor
4
2
1
1
4
2
2
7
9
Antalyaspor
4
2
1
1
8
8
0
7
10
Ankaragücü
4
1
1
2
6
7
-1
4
11
Sivasspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
12
Bursaspor
4
0
3
1
3
4
-1
3
13
Fenerbahçe
4
1
0
3
4
6
-2
3
14
Göztepe
4
1
0
3
2
5
-3
3
15
Alanyaspor
4
1
0
3
1
9
-8
3
16
Çaykur Rizespor
4
0
2
2
4
6
-2
2
17
Akhisar Bld.Spor
4
0
2
2
4
7
-3
2
18
Erzurum BB
4
0
1
3
3
7
-4
1
5. Hafta Maçları
14.9.2018
Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa
15.9.2018
Mke Ankaragücü - Akhisarspor
15.9.2018
Göztepe - Kayserispor
16.9.2018
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
16.9.2018
Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.9.2018
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
16.9.2018
Çaykur Rizespor - Bursaspor
16.9.2018
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
17.9.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
5
3
0
2
6
4
2
9
4
Altay
4
2
2
0
9
3
6
8
5
Afjet Afyonspor
5
2
1
2
7
6
1
7
6
Adana Demirspor
4
2
1
1
4
3
1
7
7
Gaziantep BB
4
2
1
1
3
2
1
7
8
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
9
Altınordu
4
1
2
1
6
3
3
5
10
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
11
İstanbulspor
4
1
2
1
7
11
-4
5
12
Hatayspor
4
1
1
2
3
3
0
4
13
Denizlispor
4
1
1
2
1
5
-4
4
14
Eskişehirspor
4
1
1
2
5
10
-5
4
15
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
16
Adanaspor
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
4
0
1
3
2
7
-5
1