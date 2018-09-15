Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULIÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar geldi. Aziz Yıldırım döneminde başlatılan stat turunun lansmanını gerçekleştiren Koç, 100 yılı aşkın süreden beri maç oynanan sahada 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi. Mart ayından bu yana 22 bin kişinin katıldığı turu geliştirerek devam ettireceklerini ifade eden Ali Koç “Stadımızı 365 gün yaşayan bir yer yapmak için araştırmalarda bulunduk. Bunları ilerleyen günlerde bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu. Başkan “Müzede eksik olan hangi kupalardan hangisini istersiniz” sorusuna ise “Bütün kupalar. Fenerbahçe 111 yıllık tarihinde nasıl müzesini kupalarla doldurmuşsa pek çok kupayla yine müzesini dolduracaktır” şeklinde cevap verdi.



Yıldırım’a teşekkür

Stadın yapılmasını sağlayan Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkürlerini ileten Ali Koç “Başkan’ın o zaman risk alarak çıktığı bu yolculuk, kulüplerimize ve devlete ilham kaynağı olmuştur” sözleriyle de selefini onore etti. Stadın Kadıköy’den taşınacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu vurgulayan Koç “Böyle bir şey söz konusu değil. Fenerbahçe daha nice yüzyıllar gerçek doğduğu yerde olacak” derken Saracoğlu’nun tapusunu alma arzusunun da sürdüğünü belirtti. Tur esnasında soyunma odasına girildiğinde “Taraftarlar bile giriyormuş ben niye girmemeyeyim” esprisi yapan Koç, Türk parasının kıymetini koruma kararı kapsamında yerli oyuncuların sözleşmelerinin liraya çevrileceğini de sözlerine ekledi.

Haydi beyler toparlanın

Fenerbahçe’de teknik heyet ve futbolcular moral yemeğinde bir araya geldi. Boğazdaki bir balık restoranında düzenlenen organizasyonun son bölümüne Başkan Ali Koç da yetişti. Oyuncular “Kötü bir başlangıç yaptık ama sizlere güveniyoruz” diyen Ali Koç’a toparlanma sözü verdi.



Dirar var Ozan yok

Fenerbahçe’nin TFF’ye verdiği 28 kişilik oyuncu listesine Nabil Dirar alınırken, kadro dışı bırakılan Ozan ve Kameni’nin yanı sıra genç transferler Berke ile Ferdi dâhil edilmedi. Ancak Berke ile Ferdi, 21 yaş altı oyuncu grubunda yer aldıkları için listede olmasalar da maçlarda forma giyebilecek.