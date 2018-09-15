Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Ralli Şampiyonası’nda Marmaris’te gerçekleştirilen sezonun 10. ayağı Türkiye Rallisi’nde yarışan tek Türk kadın pilot Burcu Çetinkaya Bucak, şampiyonada en iyi dereceyi elde etmek istediğini söyledi. Ukrayna vatandaşı yardımcı pilotu Inessa Tushkanova ile iki aylık bir uyum süreci yaşadıklarını anlatan Bucak “Bu yarışta da elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dünya Ralli Şampiyonası’nda bugüne kadar ilk 3’e giren pilotumuz olmadı. En üstlerde olmak istiyoruz. 2012’de 12. sırada bitirdik. Dünyada bir kadın pilotun bitirdiği iyi derecelerden biri. Bundan daha uzak bir yerlerde olmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Marmaris’te parkurların çok keyifli olduğunu aktaran Çetinkaya Bucak “Dolayısıyla nasıl gittiğiniz kadar finişi görmek de önemli. Bunları hesap edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Dünyada bir kadın pilotun bitirdiği en iyi dereceyi almak istiyorum. Sebastien Ogier, bir Türk gazeteciye röportaj verirken beni tanıdığını söylemiş. Tabii ki mutlu oldum. Kendisiyle bir dönem birlikte antrenman yapma imkânımız oldu. Gelişmemde Ogier’in çok katkısı var” dedi.