Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tottenham Liverpool canlı izle, Tottenham Liverpool maçı şifresiz izle, Tottenham Liverpool maçı canlı skor gibi günün merak edilen spor gelişmelerine dair detaylar haberimizde. İngiltere Premir Lig'de bugün Tottenham, Liverpool'u konuk ediyor. Tottenham Liverpool maçında neler olacağını merak edenler canlı yayın linki ile maçı takip etmek istiyorlar. Tottenham Liverpool canlı izlemek için gerekli olan detaylar sizlerle...

Liverpool, karşılaşmanın 39. dakikasında Georginio Wijnaldum ile deplasmanda 1-0 öne geçti.

Liverpool, 54. dakikada Roberto Firmino ile skoru 2-0'a getirdi.

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TOTTENHAM - LIVERPOOL İLK 11'LER

Tottenham: Vorm; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier, Dembele; Winks, Eriksen, Moura, Kane.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Keita, Milner; Salah, Mane, Firmino

Premier Lig'de 5. haftanın maçları bugün başlıyor. Ligde bugün oynanacak maçlar arasında Tottenham - Liverpool maçı öne çıkıyor. Chelsea sahasında Cardif City'yi, Manchester City ise Fulham'ı konuk edecek. Arsenal deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.

PREMIER LİG 5. HAFTA MAÇLARI

Tottenham - Liverpool

Bournemouth - Leicester

Chelsea - Cardiff

Huddersfield - Crsytal Palace

Manchester City - Fulham

Newcastle - Arsenal

Watford - Manchester United

Wolverhampton - Burnley

Everton - West Ham

Southampton - Brighton

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında oynanacak Tottenham Liverpool maçını canlı izlemek isteyenler Digitürk platformu içerisinde şifreli olarak yayın yapan S Sport kanalını takip edebilirler. Tottenham Liverpool şifresiz canlı yayını bulunmamaktadır. Tottenham Liverpool canlı izle seçeneği ayrıca Digitürk Play ve beIN Connect aracılığıyla da takip edilebilir.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

Oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Tottenham'da Lloris ve Dele Alli yok, Moussa Sissoko ve Erik Lamela'nın durumu ise şüpheli. Konuk ekipte ise Alex Oxlade Chamberlain ve Dejan Lovren sakatlıkları sebebiyle takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.