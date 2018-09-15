Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Shakhtar Donetsk'te forma giyen ve futbolu Ukrayna'da bırakan Nijeryalı golcü Julius Aghahowa'dan Mircea Lucescu'ya suçlama geldi.

Türkiye A Milli Takımı teknik direktörü Lucescu hakkında konuşan Aghahowa, ''Shakthar'da Lucescu gelene kadar gayet iyiydim. Gelir gelmez kulübün lider oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladı. Ardından bu futbolcuları gönderip yerlerine Brezilyalıları doldurdu. Lucescu, kendi oyuncu grubunu oluşturdu ve biz yokmuşuz gibi davrandı. Bu adam yüzünden futbolu bıraktım!'' dedi.

Julius Aghahowa, 2008-2009 yılları arasında Süper Lig'de Kayserispor'da da forma giymiş ve 6 gol kaydetmişti. (Kaynak: Sporx)