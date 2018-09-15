Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gary Medel, Fenerbahçe derbisinde yok. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atılan Medel, deplasmanda oynanacak olan derbi maçta takımını yalnız bırakacak.