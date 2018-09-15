Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Gary Medel, Fenerbahçe derbisinde yok. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını görerek oyundan atılan Medel, deplasmanda oynanacak olan derbi maçta takımını yalnız bırakacak.
Medel derbide yok
15.09.2018 - 22:30 | Son Güncelleme: 15.09.2018 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın Şilili yıldızı Gary Medel, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Etiketler : medel,beşiktaş,fenerbahçe,
580557 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/580557.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
5
4
0
1
14
6
8
12
2
Kasımpaşa
5
4
0
1
11
8
3
12
3
Başakşehir
4
3
0
1
7
3
4
9
4
Kayserispor
4
2
2
0
5
2
3
8
5
Konyaspor
4
2
2
0
8
6
2
8
6
Trabzonspor
4
2
1
1
9
5
4
7
7
Beşiktaş
4
2
1
1
8
6
2
7
8
Malatyaspor
4
2
1
1
4
2
2
7
9
Antalyaspor
4
2
1
1
8
8
0
7
10
Ankaragücü
4
1
1
2
6
7
-1
4
11
Sivasspor
4
1
1
2
3
7
-4
4
12
Bursaspor
4
0
3
1
3
4
-1
3
13
Fenerbahçe
4
1
0
3
4
6
-2
3
14
Göztepe
4
1
0
3
2
5
-3
3
15
Alanyaspor
4
1
0
3
1
9
-8
3
16
Çaykur Rizespor
4
0
2
2
4
6
-2
2
17
Akhisar Bld.Spor
4
0
2
2
4
7
-3
2
18
Erzurum BB
4
0
1
3
3
7
-4
1
5. Hafta Maçları
9/14/2018
Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa
9/15/2018
Mke Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor
9/15/2018
Göztepe - Kayserispor
9/16/2018
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor
9/16/2018
Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
9/16/2018
Medipol Başakşehir Fk - Antalyaspor
9/16/2018
Çaykur Rizespor - Bursaspor
9/16/2018
Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
9/17/2018
Alanyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
4
4
0
0
9
1
8
12
2
Boluspor
4
4
0
0
7
2
5
12
3
Giresunspor
5
3
0
2
6
4
2
9
4
Altay
4
2
2
0
9
3
6
8
5
Afjet Afyonspor
5
2
1
2
7
6
1
7
6
Adana Demirspor
4
2
1
1
4
3
1
7
7
Gaziantep BB
4
2
1
1
3
2
1
7
8
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
9
Altınordu
4
1
2
1
6
3
3
5
10
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
-2
5
11
İstanbulspor
4
1
2
1
7
11
-4
5
12
Hatayspor
4
1
1
2
3
3
0
4
13
Denizlispor
4
1
1
2
1
5
-4
4
14
Eskişehirspor
4
1
1
2
5
10
-5
4
15
Osmanlıspor
4
1
0
3
3
3
0
3
16
Adanaspor
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
Elazığspor
4
0
1
3
3
7
-4
1
18
Karabükspor
4
0
1
3
2
7
-5
1