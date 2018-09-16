Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşiktaş Şenol Güneş döneminin en kötü başlangıcını yaptığı sezonun beşinci haftasında sahasında misafir ettiği Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla geçti. Antalya yenilgisi ve Bursa beraberliğinin ardından gelen milli maç arasını iyi değerlendiren siyah-beyazı takım, Vodafone Park’ta oynanan karşılaşmaya durgun bir futbolla başladı. 8’de Quaresma’nın yaptığı orta arka direkteki Malatyaspor savunması tarafından kornere gönderildi. 15’te yine Portekizli yıldızıyla tehlikeli gelen Beşiktaş, gole yaklaştı ama Mina’nın ters kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. 45+3’te Guilherme’nin şutu kaleci Karius’tan sekince ilk yarı golsüz sona erdi.



Nefes kestiler

İkinci yarıya daha farklı bir görüntüyle başlayan Beşiktaş gol için rakibini adeta bunalttı. Bu baskının sonuç vermesi ise uzun sürmedi. 52’de Quaresma’nın köşe vuruşuna Pepe iyi yükseldi: 1-0. Beşiktaş’ın golünün ardından şoku çabuk atlatan Malatya, 60’ta beraberlik golüne çok yaklaştı. Aleksic’in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşu Karius zor da olsa kornere çeldi. 75’te Medel rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek, takımını 10 kişi bıraktı. 81’de Negredo’nun muhteşem pasını Babel ağlara yolladı: 2-0. 89’da karambolde Guilherme farkı bire indirdi, uzatmalarda iki takım da net fırsatları değerlendiremedi, sonuçta gülen Beşiktaş oldu.

Sanki santrfor

Beşiktaş’ın forvetleri konuşula dursun tabelada yine onun adı vardı: Pepe... Kara Kartal’ın stoperi dün de Evkur Yeni Malatya ağlarını havalandırdı ve bu sezon 5’inci golüne ulaştı. Ki bu onun kulüp kariyerinde bir sezondaki en fazla gol sayısıydı. Portekizli yıldız maçın ardından, “Çok memnunum. Beşiktaş ile ilk konuştuğumda 2 sene daha üst düzey oynayabilirim demiştim. Şükürler olsun ki onlara verdiğim sözü şu anda yerine getirebiliyorum. Önemli olan takım olarak sezon sonuna kadar iyi bir seviyede olmak ve finali yapmak” sözlerini kullandı.