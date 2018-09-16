Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor Erzurumspor canlı izle, Sivasspor Erzurumspor şifresiz izle, Sivasspor Erzurumspor canlı skor ve Sivas Erzurum maçı kaç kaç gibi karşılaşmaya dair merak edilen her şey haberimizde. Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sivas, evinde Erzurum ekibini konuk ediyor. Verilen milli aranın ardından lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekibin karşılaşması büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor. Sivas Erzurum maçı canlı izle ve şifresiz izle gibi ayrıntılar sizlerle...

Karşılaşmada Erzurumspor J.Suck ile 5. dakikada 1-0 öne geçti.

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Sivasspor Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Eylül günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ligde geride kalan 4 haftada 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, 1 puanla son sırada bulunan rakibini yenerek, kötü gidişi durdurmak istiyor.

Kırmızı-beyazlılarda karşılaşması öncesi Delvin N'Dinga'nın sakatlığı bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Ali Şaşal- Douglas, Medjani, Braz, Uğur, Hakan, Rybalka, Emre, Ziya(Torje), Robinho, Kone

SAKAT: Ndinga, Cyriac (Belirsiz)

CEZALI: Yok

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehic, Egemen, Lokman, Auremir (Tolga), Leo, Jasmin Scuk, Moussa Kone (Taylan), Gillesunu, Emrah, Özer, Ridge Munsy

SAKAT: Arsen Khubulov, Sefa Akgün

CEZALI: Yok