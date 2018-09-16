Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verilen milli aranın ardından TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 5. haftasında Boluspor ile Altay karşılaşıyor. Boluspor Altay maçı şifresiz izle, Boluspor Altay canlı izle, Boluspor Altay canlı skor ve kaç kaç gibi bilgiler haberimizde sizlerle buluşuyor. Ligde çıktığı dört maçtan da galip ayrılarak averaj farkıyla ikinci sırada yer alan Boluspor, iki galibiyet ve iki beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Altay ile karşılaşıyor. Karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...

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Boluspor Altay mücadelesi saat 17.00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

Maçın hakemleri

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU (Hakem)

SERDAR DİYADİN (1. Yardımcı Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK (2. Yardımcı Hakem)

RAMAZAN KELEŞ (Dördüncü Hakem)

Maçın gözlemci ve temsilcileri

SERDAR ÇAKIR (Gözlemci)

UĞUR KÖLEMEN (Temsilci)

MUKADDER KARDİYEN (Temsilci)

Altay'da hedef 3 puan

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Altay, deplasmanda 12 puanlı Boluspor'la kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Boluspor seyircisi stada alınmayacak.

"İZMİR'E PUANLA DÖNECEĞİZ"

Altaylı taraftarlar ise kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekleyebilecek. Siyah-beyazlılar, güçlü rakibine ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, İzmir'e puanla döneceklerini belirterek, "Milli maç arasında eksiklerimiz üzerine çalıştık. Güzel bir maç olacak. Boluspor iyi bir takım ancak biz de bu ligin iddialı ekiplerinden biriyiz. Hedefimiz en kötü beraberlik" diye konuştu.