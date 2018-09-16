Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Osmanlıspor canlı izle, Karabükspor Osmanlıspor şifresiz izle, Karabükspor Osmanlıspor canlı skor ve kaç kaç gibi günün maçına dair bilgiler haberimizde. Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin son sırasındaki Karabükspor, Osmanlıspor'u konuk ediyor. Osmanlıspor, deplasmanda kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

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KARABÜKSPOR OSMANLISPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karabükspor Osmanlıspor mücadelesi saat 17.00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 2'den canlı yayınlanacak.

KARABÜKSPOR'DA SON DURUM

Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çamlık Spor Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Teknik çalışmanın da yapıldığı iki saatlik antrenman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.

İdmana, sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Emre Eser, Berkay Yılmaz ve izinli olan Andrii Bliznichenko katılmadı.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Mehmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçına takımın iyi bir şekilde hazırlandığını, gençlere güvendiklerini, puanlar almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

OSMANLISPOR'DA SON DURUM

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarına 21 yaş altı takımıyla yaptığı maçla devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, sabah Batıkent Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet ağırlıklı çalışan mor-sarılılar, akşam ise 21 yaş altı takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.