Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor Bursaspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig, verilen aranın ardından tüm hızıyla devam ediyor. 5. hafta mücaledesinde Bursaspor, Rizespor'a konuk oluyor. Süper Lig'de galibiyet yüzü göremeyen Bursaspor, zorlu deplasmanda 3 puanı almanın peşinde. Öte yandan Rizespor ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Bursaspor'un geçtiğimiz 4 haftada 3 puanı bulunurken Rizespor'un ise 2 puanı bulunuyor. Peki Rize Bursa maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

16 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de olacak.

Bursaspor önde

İki ekip Süper Lig tarihinde bugüne kadar 30 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde 14’ünü Bursaspor, 12’sini ise Çaykur Rizespor kazanırken 4 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Rize’deki 15 lig maçında ise Karadeniz temsilcisi 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bursaspor yalnızca 3 maçta kazanan taraf olurken, 1 kez de taraflar puanları paylaştı.

Ç.Rizespor evinde güçlü

İki takım da ligde henüz galibiyete ulaşamadı. Bursaspor, geride kalan haftalarda 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken, Çaykur Rizespor ise ikişer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlılar deplasmanda oynadığı son 12 maçının 10’unu kaybederek yalnızca 1 galibiyet alabilirken; Karadeniz ekibi ise evindeki son 6 lig maçında sadece 1 kez kaybetti, toplamda 11 puan çıkardı.

Gözler forvetlerde olacak!

Bursaspor’da forvet oyuncusu Diafra Sakho, forma giydiği ilk maçtaki ilk isabetli şutunda gol sevinci yaşadı. Hafta içerisinde antrenman maçında da rakip fileleri havalandıran Sakho, yeşil beyazlılarda henüz yeni oyuncu olmasına rağmen formda bir görüntü çizdi. Samet Aybaba’dan şans bulması halinde Sakho, yeşil beyazlıların en etkili kozlarından biri olacak. Çaykur Rizespor’da ise Umar Aminu, Süper Lig'de Bursaspor'a karşı forma giydiği 6 maçta 4 gol attı.