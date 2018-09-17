Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi perdesini yarın açacak. Kasımpaşa galibiyetinin ardından hiç ara vermeden Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Cimbom, dün de çalışmalarını sürdürdü. Kasımpaşa maçını ilk yarısında oynanan kısır futboldan memnun kalmayan ve o karşılaşmanın devre arasında futbolcuları kendine getiren teknik direktör Fatih Terim, aynı oyunun 90 dakikaya yayılmasını istiyor. Disiplinli bir takıma karşı tek devrede 4 gol atabilecek güce sahip olduklarını ve bu potansiyelin kendilerinde olduğunu futbolcularına anlatan Terim, hücum felsefesini yeniden hatırlattı.



Emre’de zorlanma!

Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya sürdüğü 18 yaşındaki Ozan Kabak’ın performansından çok memnun olan Terim, yarınki mücadele için hangi ikiliyi sahaya süreceğine henüz karar vermedi. Maicon sakatlığını atlattı ve görev bekliyor. Lig maçında dinlendirilen Fernando da formasına kavuşacak ve hem “kesici” rolünü üstlenecek hem de geriden oyun kuracak. Ahtapot, Şampiyonlar Ligi arenasında da takımın en tecrübeli ismi konumunda. Kasık bölgesinde zorlanma olan Emre Akbaba, dünü salon çalışmasıyla geçirdi.

Lokomotiv’in gol sorunu var

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yarın karşılaşacağı rakibi Lokomotiv Moskova’nın bu sezon hücum yönü parlak değil. Rus takımı bu sezon ligde 7 maçta sadece 5 gol atabildi. Fatih Terim’in 4’üncü döneminde iç sahadaki lig maçlarında şu ana kadar sadece 4 gol yemesi de kritik maçta Galatasaray’ı evinde avantajlı duruma getiriyor.