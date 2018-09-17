Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligin en çok mağlup olan takımlarından Fenerbahçe, tek namağlup Konyaspor’a misafir oldu. Tarihinin en kötü lig başlangıcını yapan sarı-lacivertliler, zorlu deplasman kadrosunda önemli değişikliklerle çıkarken, unvanını korumak isteyen Konyaspor’un hücum ağırlıklı bir 11’le rakibinin karşına dikilmesi de dikkat çekiciydi. Konyaspor, 8’de Ömer Ali, 24’te ise Jahovic’le yaptığı gol girişimlerinden sonuç alamazken, 28’de Milosevic’in ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye plasesi de üst direkte patladı. Sarı-lacivertliler takım halinde geride kalan haftalara oranla daha güçlü bir oyun sergiliyordu. 37’de Slimani’nin vuruşunda da Serkan Kırıntılı başarılı bir kurtarış yapınca ilk yarı golsüz tamamlandı.



Kanarya sonunda uçtu

59’da Skubic’in gelişine vuruşunda Harun meşin yuvarlağı kornere çelerek mutlak bir golü önledi. Kullanılan köşe vuruşu ise nefes kesen anları tetikledi. Jahovic’in dokunuşunda Harun’un çizgi üzerinde durdurduğu topu Ayew uzaklaştırdı. VAR incelemesi sonucu meşin yuvarlağın çizgiyi geçmediği kesinlik kazandı. 64’te Jonsson’un soldan ortasında Yatabare’nin jeneriklik volesi üstten auta çıkarken, skor 67’de değişti. 61’de Aatıf’ın yerine oyuna giren Elif Elmas, Benzia’nın akıl dolu pasını sert bir vuruşla ağlara yollayarak sarı-lacivertli forma altında ilk golünü kaydetti: 1-0. Fenerbahçe 3 haftanın ardından 3 puan alırken, ligde namağlup takım kalmadı.

Bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz

Gecenin adamı olan Elif Elmas maçın ardından, “Biz bu 3 puanı takım halinde kazandık. Ben de golü attığım için çok mutluyum ama takım kazandığı için daha mutluyum” derken, “Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Zaman yok ama elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp oynayacağımız maçlardan 3 puanla geri dönmek istiyoruz. Yeni oyuncular var, her şey hemen oturmuyor, bu normal. Yavaş yavaş her şey iyi olacak. Benim için fark etmez oynamak veya oynamamak. Takım daha önemli. Galibiyet için çok mutluyum” açıklaması yaptı.