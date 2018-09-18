Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal’da forvet planlaması yeniden revize oldu... Yüksek maliyeti ve kalitesi sebebiyle 1 numarada biraz da mecburiyetten Alvaro Negredo vardı. Ki bu sezon kritik gollere de imza atmıştı. İspanyol oyuncunun ayrılığı sonrasında sezon başındaki “Larin planı”na tekrar dönüldü. Negredo’suz hesaplar yapan Şenol Hoca, Cyle Larin’i 1 numaralı forvet olarak hazırlıyordu. Vagner Love ise yedek kuvvetti. Mustafa Pektemek ise kadroda olmasına rağmen pek düşünüldüğü söylenemezdi. Şimdi son gelişme üzerine 23 yaşındaki Larin’e tekrar şans doğdu.



Güneş de rahatladı

Negredo’nun ayrılığı en çok teknik direktör Şenol Güneş’i rahatlattı. Oyuncu ile problemi olduğundan değil, bir var bir yok tarzı yaklaşımdan. Oyuncu seçiminde adaletli olan ve performansa göre forma veren tecrübeli hoca, şimdi elindeki isimlere göre önünü görecek ve herhangi bir belirsizlik yaşamayacak. Umut veren Larin’in Şenol Güneş gibi bir teknik adamla ve Quaresma, Babel, Lens gibi çok iyi ortalar yapan oyuncularla yüksek bir grafik sergilemesi bekleniyor.