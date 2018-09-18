Fenerbahçe'nin geçen sezon Jönköping U19 Takımı'nda transfer ettiği 19 yaşındaki Andreas Kilit, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı...
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Fenerbahçe U21 Futbol Takımımızın sporcularından Andreas Kilit’in, sağlık sorunları nedeniyle futbol hayatına bir süre ara vermek zorunda kaldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Fenerbahçe’ye hizmet edememenin mutsuzluğu ile kulübümüze olan aidiyetini ‘oyuncu olarak değilse bile mutlaka bir gün antrenör olarak buraya dönmek istediği’ sözleriyle anlatan 19 yaşındaki genç oyuncumuza geçmiş olsun diyor; en kısa zamanda futbolcu ya da antrenör olarak yeşil sahalara dönmesini diliyoruz.
Fenerbahçeli Andreas Kilit futbolu bıraktı
18.09.2018 - 13:09 | Son Güncelleme: 18.09.2018 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin geçen sezon Jönköping U19 Takımı'nda transfer ettiği 19 yaşındaki Andreas Kilit, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı.
Fenerbahçe'nin geçen sezon Jönköping U19 Takımı'nda transfer ettiği 19 yaşındaki Andreas Kilit, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı...
Etiketler : Fenerbahçe,Andreas Kilit,
580910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/580910.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
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Y.
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P.
1
Galatasaray
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8
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2
Başakşehir
5
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11
3
8
12
3
Kasımpaşa
5
4
0
1
11
8
3
12
4
Beşiktaş
5
3
1
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10
7
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10
5
Konyaspor
5
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8
7
1
8
6
Kayserispor
5
2
2
1
5
4
1
8
7
Trabzonspor
4
2
1
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9
5
4
7
8
Malatyaspor
5
2
1
2
5
4
1
7
9
Ankaragücü
5
2
1
2
7
7
0
7
10
Antalyaspor
5
2
1
2
8
12
-4
7
11
Fenerbahçe
5
2
0
3
5
6
-1
6
12
Göztepe
5
2
0
3
4
5
-1
6
13
Sivasspor
5
1
2
2
5
9
-4
5
14
Bursaspor
5
0
4
1
4
5
-1
4
15
Çaykur Rizespor
5
0
3
2
5
7
-2
3
16
Alanyaspor
4
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0
3
1
9
-8
3
17
Erzurum BB
5
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Akhisar Bld.Spor
5
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3
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6. Hafta Maçları
9/21/2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Mke Ankaragücü
9/21/2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
9/22/2018
Kayserispor - Atiker Konyaspor
9/22/2018
Trabzonspor - Göztepe
9/23/2018
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
9/23/2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
9/23/2018
Antalyaspor - Sivasspor
9/23/2018
Akhisarspor - Galatasaray
9/24/2018
Fenerbahçe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
5
5
0
0
12
2
10
15
2
Boluspor
5
4
1
0
7
2
5
13
3
Adana Demirspor
5
3
1
1
7
3
4
10
4
Gaziantep BB
5
3
1
1
4
2
2
10
5
Altay
5
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3
0
9
3
6
9
6
Giresunspor
5
3
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2
6
4
2
9
7
Afjet Afyonspor
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7
6
1
7
8
Denizlispor
5
2
1
2
5
6
-1
7
9
Osmanlıspor
5
2
0
3
7
3
4
6
10
Ümraniye
4
2
0
2
5
5
0
6
11
İstanbulspor
5
1
3
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8
12
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6
12
Altınordu
5
1
2
2
6
4
2
5
13
Balıkesirspor
4
1
2
1
4
6
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5
14
Hatayspor
5
1
1
3
3
6
-3
4
15
Eskişehirspor
5
1
1
3
6
14
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4
16
Adanaspor
5
0
3
2
5
8
-3
3
17
Elazığspor
5
0
1
4
4
10
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1
18
Karabükspor
5
0
1
4
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