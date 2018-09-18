Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Inter Tottenham maçı canlı izle, Inter Tottenham şifresiz izle, Inter Tottenham canlı skor gibi merak edilenler haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar bu akşam başlıyor. Şampiyonlar Ligi B grubu mücadelesi olan Inter Tottenham maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler, maçı nasıl izleyip takip edebileceklerini arıyorlar. Bu akşam TSİ 19.55'te Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını ise Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

INTER TOTTENHAM MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Inter-Tottenham maçı beIN Sports Max 1 ve İdman TV kanallarından canlı izlenebilecek.

Inter'de son durum

Son yıllarda büyük düşüş yaşayan Inter, bu sezon başında kadrosunu Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah ve Radja Nainggolan ile güçlendirdi. Bu önemli isimlerin transfer edilmesine rağmen Milano temsilcisi lige kötü başladı. İlk 4 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Luciano Spalletti'nin öğrencileri ligin ilk haftasında Sassuolo'ya 1-0 kaybetti. İkinci haftada Torino ile 2-2 berabere kalan takım, ilk galibiyetini 3. haftada Bologna deplasmanında 3-0'lık skorla aldı. Inter ligin son haftasında evinde Parma'ya 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Tottenham'da son durum

Son yılların istikrarlı ekiplerinden Mauricio Pochettino yönetimindeki Tottenham sezona iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta Newcastle United'ı deplasmanda 2-1 yenen takım, ikinci hafta sahasında Fulham'ı 3-1 ile geçti. Ligin 3. haftasında zorlu Manchester United deplasmanından 3-0'lık zaferle ayrılan Pochettino'nun öğrencileri 4. hafta ise Watford'a takıldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Tottenham son lig maçında ise Liverpool'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.