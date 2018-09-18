Barcelona PSV maçı canlı izle, Barcelona PSV maçı şifresiz izle, Barcelona PSV canlı skor ve kaç kaç gibi merak edilenler haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 heyecanı başlıyor. Barcelona, evinde PSV ile karşılaşıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, bugün ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Barcelona PSV maçında dair detayları haberimizde bulabilirsiniz... 32'de Lionel Messi skoru 1-0'a getirdi.
Barcelona - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Tasos Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşma bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Azerspace uydusundan yayın yapan CBC Sport kanalından takip edebilecek.
Muhtemel 11'ler
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembele, Messi, Suarez
PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Hendrix, Rosario, Bergwijn, Pereiro, Lozano, Jong
Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:
Bu Akşam
19.55 Barcelona - PSV
19.55 Inter - Tottenham
22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain
22.00 Monaco - Atletico Madrid
22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund
22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova
22.00 Kızılyıldız - Napoli
22.00 Schalke 04 - Porto
19 Eylül Çarşamba
19.55 Ajax - AEK
19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim
22.00 Manchester City - Olympique Lyon
22.00 Benfica - Bayern Münih
22.00 Real Madrid - Roma
22.00 Valencia - Juventus
22.00 Young Boys - Manchester United
22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova