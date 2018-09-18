Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona PSV maçı canlı izle, Barcelona PSV maçı şifresiz izle, Barcelona PSV canlı skor ve kaç kaç gibi merak edilenler haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 heyecanı başlıyor. Barcelona, evinde PSV ile karşılaşıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, bugün ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Barcelona PSV maçında dair detayları haberimizde bulabilirsiniz... 32'de Lionel Messi skoru 1-0'a getirdi.

Barcelona - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tasos Sidiropoulos'un düdük çalacağı karşılaşma bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler Azerspace uydusundan yayın yapan CBC Sport kanalından takip edebilecek.

Muhtemel 11'ler

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho, Dembele, Messi, Suarez

PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino, Hendrix, Rosario, Bergwijn, Pereiro, Lozano, Jong

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

Bu Akşam

19.55 Barcelona - PSV

19.55 Inter - Tottenham

22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain

22.00 Monaco - Atletico Madrid

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

22.00 Kızılyıldız - Napoli

22.00 Schalke 04 - Porto

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK

19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22.00 Manchester City - Olympique Lyon

22.00 Benfica - Bayern Münih

22.00 Real Madrid - Roma

22.00 Valencia - Juventus

22.00 Young Boys - Manchester United

22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova