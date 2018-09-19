Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam düzenlenen basın toplantısında herkese bir sürpriz yapacaklarını söylediğini belirten Albayrak, "Çok güzel bir galibiyet aldık. Rakiplerimiz de berabere kaldı. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.



"EĞER FORVET ALSAYDIK CİDDİ CEZA ÖDERDİK"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne forvetsiz başladıklarının sorulması üzerine ise Albayrak, "O günkü şartlarda öyleydi. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Alacağımız oyuncunun bize 25 milyon Euro gibi ağır bir ceza getireceği için vazgeçtik. Herkesin beklentisi bir transferdi ama olmadı, devre arası hocamızla transferimizi yapacağız" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÇOK ÖZLEDİM"

Şampiyonlar Ligi atmosferini özlediğini belirten Albayrak, "Tabii ki bu atmosferi özlemişiz. Şarkıyı özlemişim. 3 puan almayı özlemişim. Devre arası taraftarımızla konuştum 'susmak yok' diye. Öyle de oldu. İnşallah daha çok galibiyetler alacağız" ifadelerini kullandı.



"FATİH HOCAMLA HAYALLERİMİZ AYNIDIR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le aynı hayalleri düşlediklerini vurgulayan Albayrak, "Bizim hocamızla hayallerimiz aynıdır, değişmez. Biz ülkemiz için, Galatasaray için her şeyi yapacağız. Sabah 5'te kalktım, yarın sabah da Cumhurbaşkanı'nı ziyarete gideceğim. Ayrıca bir futbolcumuzun da imzalı formasını götüreceğim" ifadelerini kullandı.

