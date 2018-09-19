Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman Trtspor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın açıklamaları;

'O sözü 3 büyükleri onore etmek için söyledim'

'Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi'nden daha zor' sözleri üzerine Aykut Kocaman, "2 veya 3 Şubat'ta Beşiktaş'la oynadık çeyrek finalde, Konyaspor'daydım. Sonrasında Fenerbahçe ve Galatasaray geliyordu. Avrupa Ligi'ne katılmaya çalışıyorduk o dönem. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi onore etmek ve işin zorluğunu vurgulamak için böyle bir saptama yapmıştım. Düz okuyunca öyle anlaşılmıyor tabii ki.

'Artan bir Aykut Kocaman art niyeti var'

Altyapısının bilinmediğini düşünmüyorum, art niyetle yapıldığını düşünüyorum. Özensizlik de yapılıyor. Son zamanlarda fazlasıyla artan bir Aykut Kocaman art niyeti var. Maçlar bile benim antrenörlüğüm veya futbola bakışımdan yorumlanmaya başladı ben dışarıdayken. Bu cümle bu şekilde okunduğu zaman ülke futboluna hayal satanların ne kadar değerli bir şey yaptığını ortaya koyuluyor.

Öte yandan o gün Konyaspor ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın durumu nedir diye düşündüğünüz zaman ortaya böyle bir cümle çıkıyor. Kupayı kazanmak neredeyse Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kadar zor diye yapılan bir açıklama bir vizyon, hayata bakış, perspektif gibi yerlere gidiyor.

'Geçen sezon 3 Temmuz'dan daha yıpratıcıydı'

Geçen sezonki süreç 3 Temmuz'a göre daha yıpratıcıydı benim adıma. 3 Temmuz'da bunu yapanlara karşı büyük bir birlik vardı kulüpte. Güç birliği vardı. Direnme gücü hepimizi güçlendiriyordu ancak geçen sezon her manada en yıpratıcı dönemdi. Bütünlüğü sağlayacak ana unsurlar çekilmişlerdi. Taraftar, yönetim, camia hepsi ayrılmıştı. Benim adıma yıpratıcı geçti ve pek çok insanla çatışma haline girdim ve o nedenle dinlenme sürecini uzun tutacağım. Hem benim hem ailemin ihtiyacı var buna. İkinci yarıdan itibaren isteyen kulüplere göre ekibimizle antrenörlüğe döneceğiz. Konyaspor örneğindeki gibi yapılmayanları yapmaya çalışacağız. Bulunduğumuz yerin ulaşılmamışına göre götürmeye çalışacağız.

Çaykur Rize iddialarına cevap: 'Hiç öyle bir görüşmem olmadı'

Adının Rize ile anılmasıyla ilgili sorulan soruya Kocaman; 'Hiç öyle bir görüşmem olmadı. Şu an için hiçbir kulüple çalışmayı düşünmüyorum.' dedi.

Kocaman'dan F.Bahçe yorumu: 'Hayal kırılıkları...'

F.Bahçe'nin şuanki durumunu değerlendiren Kocaman; 'En büyük problem kadro konusunda oldu. Bu değişim lig başlamadan bir iki hafta evvel sonlanmış olsaydı şu anki durum daha farklı olabilirdi. Büyük değişim varsa, ufak tefek hayal kırıklıkları da olacaktır. Fenerbahçe'nin şu anda yaşadığı en büyük sorun uyum sorunu.' dedi.

Yabancı sayısı yorumu

'Yabancı sayısını 14'e getirirken, bunun birtakım arka planını hazırlarsanız bir şey olabilir. Yerli üretim konusunda da kulüplere yaptırımda bulunamazsanız, ben neler yapılmış, ne sonuç vermiş, ne olabiliri anlatmaya çalışıyorum. Bizim ülkemiz futbolda üretmeyi seven bir ülke değil. Yapımız kolaycılığa gitmek, ne yazık ki böyle. Kolay ve ucuz yabancı istiyoruz. Kulüp yöneticileri buraya gidiyor, oyuncu yetiştirme konusu boşlanıyor. Federasyon kulüplere, oyuncu üretenlere ödül vermeli. Yabancı serbest kalırsa aynı şekilde devam ederiz.'

'Saçma sapan fikirlere inanılıyor'

Fenerbahçe'de devam etmemle ilgili düşüncelerimi zamanı geldiğinde aktaracağım. Hücum oynatmamak konusu art niyet. Saçma sapan fikirlere inanılıyor. Ben şuna inanırım gerçekler sonunda ortaya çıkar. Anlamsız saçma sapan şeylere inanmak ülkemiz futbolu adına çok çok acı, ne yazık ki böyle. Hakkımda oluşturulan algılara insanların inanıyor olması beni üzüyor. Burada doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda.

Kocaman'dan taraftara mesaj

'Ben çalışırken de söyledim. Kulüplerin en büyük gücü taraftardır. O atmosferi oluşturan en büyük güç taraftardır. Taraftar takıma küserse o takımın başarılı olma şansı yoktur. Fenerbahçe taraftarına mesajım takımlarına her zaman destek olsunlar. En büyük dileğim bu. Tekrar Fenerbahçe'yle buluşma konusunda hayat bu. Kapılar kapatmak gibi laflar gereksiz olur. Hayat neler getirir bilinez. Geri döneceğim demek büyük laf olur.



'Yönetimin benle yolları ayırması...'



'Yönetimin benle ilgili kararı bir tasarruftu. Ama anlıyorum ben bunu. Anlıyorum ama doğru ya da yanlış diye bir yorum yapmıyorum. Bunun sonuçlarını yönetimler alacaklardır. Ben de alacağım tabiki bunun sonuçlarını. Zamana bırakmak lazım.