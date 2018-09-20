Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Sampiyonası'nda grekoromen stilde mindere çıkan milli sporcularımızın başarıları bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal ile bronz madalya kazanan Erkan Ergen ve Muhittin Sarıçiçek'i gönülden kutluyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri, kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcularımıza da madalya yolunda başarılar diliyorum."