Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Phillip Cocu bugün zor bir takımla oynayacaklarını söyledi. F.Bahçe’nin teknik patronu, Dinamo Zagreb’i “Teknik kapasitesi yüksek ve organize bir takım” şeklinde tarif ederken, “Elimizden gelenin en iyisini yaparak buradan alabileceğimiz en avantajlı skoru almak istiyoruz. Olumlu bir sonuca gerçekten ihtiyaç duyuyoruz. Hedeflerimiz var. Ligde de, bu kulvarda da iyi devam etmek ve turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe’yi Avrupa’da göstermeliyiz. En büyük hedefimiz ve hırsımız tekrar Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek. Şampiyonlar Ligi’ne adınızı yazdırabilmenizin tek yolu da Türkiye Süper Ligi’nde şampiyon olmaktan geçiyor” sözlerini kullandı. Cocu böyle önemli bir maç öncesi konsantrasyon kaybını önlemek için Beşiktaş derbisini düşünmek istemediklerini belirtti.

Topal: Uyum süreci bitiyor

Maçın büyük bir favorisinin olduğunu düşünmediğini aktaran Hollandalı çalıştırıcı, “Her iki takım da kazanmak isteyerek sahaya çıkacak. Buradan alınacak iyi skor, ilerleyen süreçte öz güvenimizi yukarıya taşıyacaktır” derken, “Ligde karşılaşmaları domine eden bir takımla oynayacağız. Biz her rakibe karşı pozisyon üretebilen bir takımız. Bu maçta da mutlaka pozisyonlar bulacağız” ifadelerini kullandı. Futbolculardan Mehmet Topal da, “Dünya ikincisi olmuş bir ülkenin ekol takımına karşı mücadele edeceğimizin farkındayız. Yeni ve çok kaliteli oyunculara sahibiz. Uyum sürecini aşıyoruz. Konyaspor maçındaki performansımızın biraz daha üzerine koyup galip gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

UEFA Kupası gelecek

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den dev iddia. Şen, “Galatasaray, eski havalimanına UEFA Kupası’nı indirmişti. Fenerbahçe de yeni havalimanına kupayı indirecek. Bu sezon Fenerbahçe’nin UEFA Kupası’nı kazanacağını düşünüyorum” ifadesinde bulundu.

FENER MAÇA HAZIR

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Maksimir Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Cocu 2 gruba ayırdığı oyuncularına, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptırdı. İdman maçın taktik provasıyla bitti.