Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u misafir eden Beşiktaş ilk yarısında kötü bir futbol sergilediği maçı ikinci devrede bulduğu gollerle kazanarak gruba 3 puanla başladı. Negredo’nun gidişinden sonra santrforda Larin’i tercih eden Şenol Güneş, pazartesi günkü Fenerbahçe ile yapılacak derbiyi de düşünerek Quaresma, Babel ve Vida’yı yedek bıraktı. Bu sezon daha çok ikinci yarılarda gol bulan siyah-beyazlılar ilk 45 dakikalık dilimde baskılı taraf olsa da istediği pozisyonları yakalayamadı. Zeminin kötü olmasının payı büyüktü. Dün Vodafone Park Stadı çimlerinde pas değil tarım yapmak daha kolaydı. Şenol Hoca ilk yarıdaki kötü oyunun ardından Gökhan Töre’yi çıkardı ve Babel oyuna girdi. Beşiktaş bu değişikliğin meyvesini çabuk aldı. Dakika 51’de rakibini çalımladıktan sonra şık bir vuruşla kaleciyi avlayan Babel, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.



Gittikçe açıldı

Golden sonra Beşiktaş daha da hareketlendi. Uyum sürecini atlattığı gözlenen Ljajic ile Babel’in işbirliğiyle başlayan ataklarla siyah-beyazlılar sık sık golle burun buruna gelse de Larin yakaladığı fırsatları harcadı. Dakika 69’da fark ikiye çıktı. Kulübede dinlendirilen Vida’nın yerine stoperde görev alan ve 6 maç sonra ilk 11’de şans bulan Enzo Roco, Ljajic’in ortasına iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Karius’un kalesinde devleştiği anlarda fark 3’e çıktı. Muhteşem paslaşmaların ardından Oğuzhan’dan topu alan Lens, kalecinin altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0. Maç böyle bitecek denirken uzatmada Zachariassen rakibin tek golünü kaydetti: 3-1. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara farklı bir galibiyetle başlayarak Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi öncesinde de moral bulmuş oldu.

Savunmanın zaferi

Beşiktaş’ta savunma oyuncuları golcülere nazire yapıyor. Roco’nun Sarpsborg ağlarına gönderdiği golle savunma oyuncuları toplamda 9 gole ulaştı. Pepe 5, Gökhan Gönül 2, Caner Erkin ve Roco 1’er golle takımın skor yüküne katkıda bulunurken, defansta forma giyen isimler lig maçlarında kaleyi koruyamadı. Bu sezon forvette forma giyen isimlerden Larin 3, Vagner Love da 1 defa gol sevinci yaşarken, savunma oyuncuları, hücumcuları 2’ye katladı.