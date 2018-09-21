Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetime seslenerek, Cocu'nun gönderilmesini ve yerine Ersun Yanal'ın getirilmesi istedi.
İşte Fenerbahçe taraftarının #GeçOlmadanErsunYanal başlığı altında yönetim ve Ali Koç'a gönderdiği mesajlar:
İstanbul'u yakalım, hep beraber Yanal'ım #GeçOlmadanErsunYanal
Daha sağlıklı günler için! #GeçOlmadanErsunYanal
Mutlu günler geri gelsin... #GeçOlmadanErsunYanal
And olsun ki senin peşindeyiz #GeçOlmadanErsunYanal
Gel yine as Bayrağımızı evine hocam! #GeçOlmadanErsunYanal
Denedin olmadı, evine dön Cocu. #GeçOlmadanErsunYanal
Yanacaksak seninle YANAL'ım. #GeçOlmadanErsunYanal
Fenerbahçe'mizin değerlerini benimseyen, yükselten, '4.yıldızı hep birlikte takacağız' diyen Ersun Yanal lazım bize! #GeçOlmadanErsunYanal
Geri dön geri dön ne olur geri dööönnn #GeçOlmadanErsunYanal
Çare Ersun hoca. #GeçOlmadanErsunYanal
SONUNA KADAR ERSUN YANAL ! #GeçOlmadanErsunYanal
Yeniden sloganı ile yola çıktık, şimdide daha yüksek ses ile #Yeniden Ersun Yanal diyoruz! #GeçOlmadanErsunYanal
YENİDEN GERÇEK FENERBAHÇE, YENİDEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE. #GeçOlmadanErsunYanal
"Tekrar böyle bir mutluluk yaşamak ister miyim, kim istemez.." #GeçOlmadanErsunYanal
ZAMAN YOK, ARTIK KİMSENİN SABRI KALMADI. TARAFTARIN İSTEDİĞİ İSİM BELLİDİR!