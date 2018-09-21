Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetime seslenerek, Cocu'nun gönderilmesini ve yerine Ersun Yanal'ın getirilmesi istedi.



İşte Fenerbahçe taraftarının #GeçOlmadanErsunYanal başlığı altında yönetim ve Ali Koç'a gönderdiği mesajlar:

İstanbul'u yakalım, hep beraber Yanal'ım #GeçOlmadanErsunYanal



Daha sağlıklı günler için! #GeçOlmadanErsunYanal



Mutlu günler geri gelsin... #GeçOlmadanErsunYanal



And olsun ki senin peşindeyiz #GeçOlmadanErsunYanal



Gel yine as Bayrağımızı evine hocam! #GeçOlmadanErsunYanal



Denedin olmadı, evine dön Cocu. #GeçOlmadanErsunYanal



Yanacaksak seninle YANAL'ım. #GeçOlmadanErsunYanal



Fenerbahçe'mizin değerlerini benimseyen, yükselten, '4.yıldızı hep birlikte takacağız' diyen Ersun Yanal lazım bize! #GeçOlmadanErsunYanal



Geri dön geri dön ne olur geri dööönnn #GeçOlmadanErsunYanal



Çare Ersun hoca. #GeçOlmadanErsunYanal



SONUNA KADAR ERSUN YANAL ! #GeçOlmadanErsunYanal



Yeniden sloganı ile yola çıktık, şimdide daha yüksek ses ile #Yeniden Ersun Yanal diyoruz! #GeçOlmadanErsunYanal



YENİDEN GERÇEK FENERBAHÇE, YENİDEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE. #GeçOlmadanErsunYanal



"Tekrar böyle bir mutluluk yaşamak ister miyim, kim istemez.." #GeçOlmadanErsunYanal



ZAMAN YOK, ARTIK KİMSENİN SABRI KALMADI. TARAFTARIN İSTEDİĞİ İSİM BELLİDİR!