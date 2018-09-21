Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Başakşehir maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Evinde saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen Bursaspor, galibiyet peşinde. Başakşehir ise 12 puanla liderlik yarışını sürdürüyor ve 3 puanı alarak liderlik düşmemek istiyor. Bursaspor'un geçtiğimiz 5 haftada 4 puanı bulurken Başakşehir ise 12 puanla liderliğe ortak durumda. Peki Bursa Başakşehir maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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İLK 11'LER!

BURSASPOR: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Allano Lima, Tunay, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Soner, Mahmut, Visca, İrfan Can, Napoleoni, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Bursaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Bursaspor, yarın saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ümit Öztürk'ün yöneteceği maçta Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.

23'üncü kez karşı karşıya gelecek

Daha önce oynanan maçlarda Medipol Başakşehir 9, Bursaspor ise 7 galibiyet elde ederken 6 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Ligde henüz galibiyete ulaşamayan yeşil-beyazlılar, 5 maçın birini kaybederken 4'ünde ise bir puan çıkardı. İstanbul temsilcisi de maçlarının birini kaybetti ancak 4 galibiyetle haftaya Galatasaray ile zirveyi paylaşarak giriyor.

Son maçlarda Medipol Başakşehir'in üstünlüğü göze çarpıyor. Son oynanan 4 maçta da yeşil beyazlıları mağlup eden İstanbul ekibi, bu mücadelelerde kalesinde gol dahi görmedi. Bursaspor son galibiyetini 2014/15 sezonunda evindeki maçta 4-1'lik skorla alırken; sonraki 6 maçın 5'inde gülen taraf Medipol Başakşehir oldu. Aynı zamanda söz konusu maç Bursaspor'un İstanbul ekibine karşı son 10 maçında aldığı tek galibiyet konumunda.

Teknik ekip açısından da Samet Aybaba'nın şansı, Abdullah Avcı'nın takımlarına karşı tutmuyor. Kariyerinde Abdullah Avcı'nın takımlarıyla oynadığı 9 maçın sadece birini kazanabilen Samet Aybaba, diğer mücadelelerde ise 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yüzü gördü. Aybaba, Avcı'nın takımlarına karşı tek galibiyetini geçen sezon Sivasspor'u çalıştırırken 1-0'lık skorla aldı.

Zorlu mücadele öncesi her iki takım da güçlü gol silahlarına sahip. Bursaspor'un Süper Lig'deki son iki golünü kaydeden Diafra Sakho, bu golleri rakip kaleye çektiği iki isabetli şutta buldu. Oldukça formda bir görüntü çizen deneyimli santraforun yarın da ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Süper Lig'de Mbaye Diagne'nin ardından en fazla gol katkısı veren oyuncu ise Medipol Başakşehir'den Edin Visca. 2 gol ve 3 asistlik katkı yapan Visca, İstanbul ekibinin hücumda en önemli kozlarından olacak.