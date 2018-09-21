Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BB Eruzumspor Ankaragücü maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü, Erzurumspor'a konuk oluyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Erzurumspor, evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak ilk 3 puanını almanın peşinde. Öte yandan Ankaragücü ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. Erzurumspor'un geçtiğimiz 5 haftada 2 puanı bulunuken Ankaragücü ise 5 maçta 7 puan toplayabildi. Peki Erzurum Ankaragücü maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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İLK 11'LER!

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem, Alihan, Yalçın, Kone, Pinto, Faty, Djedje Mokhtar, Bifouma, El Kabir

BŞB Erzurumspor: Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy

Erzurumspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

MKE Ankaragücü geride kalan 5 haftada, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler topladıkları 7 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Spor Toto Süper Lig’de henüz galibiyetle tanışamadı. Erzurum temsilcisi 5 maçta, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2 puan ve averajla 17. sırada kaldı.