Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Konyaspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor, Konyaspor'u konuk ediyor. Kayserispor, saha ve seyirci avantajını kullanarak galibiyet almanın peşinde. Öte yandan Konyaspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hesabını yapıyor. İki takım da geçtiğimiz 5 haftada 8'er puan topladı. Peki Kayseri Konya maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Kayserispor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

22 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Kayserispor - Konyaspor maçı muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana, Sapunaru, Atilla, Rotman, Mensah, Deniz, Bilal, Chery, Umut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic , Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Hurtado, Ömer Ali Şahiner, Milosevic , Fofana, Yatabare

Kayserispor - Konyaspor mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Ev sahibi takımda Oğuzhan Berber ve Sakıb'ın sakatlığı bulunuyor. Konuk ekipte ise Filipovic sakat, cezalı oyuncu bulunmuyor.