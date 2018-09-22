Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

G.Saray’da Akhisar ile oynanan Süper Kupa mücadelesi sonrası 11 yüzü göremeyen Sofiane Feghouli, geri dönüş peşinde... Süper Lig’de 5 hafta geride kalırken sadece 17 dakika süre alan ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Lokomotiv Moskova karşılaşmasında 18’de kendine yer bulamayan Cezayirli hakkında sorulan soruya teknik direktör Fatih Terim, “Herkes çalışacak” demişti. Hocasından mesajı alan yıldız futbolcu artık daha da ekstra çalışarak formasını geri almaya çalışıyor. Moral motivasyonu yüksek olan futbolcu, yetkililere de G.Saray’dan asla ayrılmak istemediğini iletti. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da takımına büyük katkılar vermeyi hedeflediğini bildiren Feghouli, İstanbul’u çok sevdiğini de söyledi.



Kampta iyiydi

Devre arasında transfer olacağı söylentileri yüksek sesle konuşulmaya başlasa da Feghouli böyle bir şey düşünmediğini yineledi. Yıldız kanat oyuncusu yöneticilere “Kariyer planlamamda şu anda Arabistan yarımadasına gitmek yok. Galatasaray’da kalacağım” dediği öğrenildi. Fatih Terim’in geçen sezondan bu yana yakından ilgilendiği, İsviçre kampında da kendisiyle birebir görüşmeler gerçekleştirdiği futbolcu, sezona kötü bir başlangıç yapmış ve hayal kırıklığı oluşturmuştu. Feghouli Galatasaray’dan senelik 3 milyon 850 bin avro alıyor.

EN BÜYÜK ŞANSIM TERİM

G.Saray’ın altyapısından A Takım’a yükselen 18 yaşındaki Ozan Kabak, TRT Spor’a konuştu. Genç futbolcu “Şampiyonlar Ligi her futbolcunun oynamak istediği bir arena. Onun için ben de tabii oynamak istiyorum” derken Fatih Terim’in kendisinin en büyük şansı olduğunu söyledi. Ozan, “Zaten geçen sene de şans verdi bana. Bu sene de 11’de başlattı. Elimden geleni yapıp Fatih Hoca’mı mahcup etmeyeceğim” dedi.