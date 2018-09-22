Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın bu sezon transferde uyguladığı tasarruf, oyun tarzına da yansımış durumda. Siyah-beyazlılar özellikle ikinci yarılarda bir başka kimliğe bürünüyor. UEFA Avrupa Ligi’nde 3-1 kazanılan Sarpsborg maçında Teknik Direktör Şenol Güneş’in öğrencileri bunu bir defa daha gösterdi. Fabri, Negredo ve Tosic’in gitmesine rağmen kadrosunda 30 yaş ve üzerinde 12 futbolcusu bulunan Beşiktaş, gücünü ekonomik kullanmak amacıyla ilk yarılarda rakibi boğan bir baskı uygulamıyor. Bunun için ikinci 45 dakikayı bekleyen Kartal, uyguladığı tasarruf modu sayesinde maçın sonuna kadar da oyundan düşmemiş oluyor. Şenol Güneş’in yaşlı oyunculardan daha yüksek verim alabilmek için uyguladığı bu sistem sayesinde rakip takımlar ikinci yarılarda hiç ummadığı bir Beşiktaş’la karşılaşıyor.



Q7 faktörü

Süper Lig’de şu ana kadar 10 defa fileleri sarsan siyah-beyazlılar, bu gollerin 7’sini ikinci yarılarda buldu. Bu taktiksel anlayışın en önemli etkeni ise Ricardo Quaresma... Portekizli yıldızın 35 yaşında olmasına rağmen Beşiktaş’ın hücum aksiyonlarında başrolü oynaması takımın gücünü ekonomik kullanmasını mecburi hâle getiriyor. Siyah-beyazlılar, Sarpsborg karşında da ilk yarıda fazla etkili olamamış, ikinci devrenin başlamasıyla birlikte uyguladığı boğucu baskıyla golleri peş peşe bularak sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Ekonomik yapılanmanın sahaya yansıdığı en belirgin maçlardan bir diğeri ise Erzurum deplasmanında yaşanmıştı. Erzurumspor karşısında ilk yarıda yokları oynayan ve soyunma odasına geride giren Beşiktaş, ikinci devrede sahadan 3-1’lik zaferle ayrılmıştı.

Süper Lig daha kolay

Torino’dan transfer edilen Beşiktaş’ın yeni yıldızı Adem Ljajic, Süper Lig ile İtalya Seria A’yı kıyasladı. Siyah-beyazlı kulübün Instagram’daki hesabına yaptığı açıklamada Süper Lig’de oynamanın keyifli olduğunu belirten Ljajic, “İlk izlenimlerime göre Türkiye liginde oynamak biraz daha kolay. Çünkü burada İtalya ligine oranla biraz daha alan bulabiliyorsunuz” şeklinde görüş belirtti.