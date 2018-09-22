Manisaspor'un kentteki bir kasaba borcuna karşılık  kupalarının haczedildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, uzun zamandır mali açıdan sıkıntılı bir  süreçten geçildiği, önceki yönetimlerden kalan borç yükü nedeniyle sorunlar  yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, eski başkan Abdullah Mergen döneminde bir kasaba olan  borcun ödenmediği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün eski başkanı Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin  alındığı bir kasaba, 161 bin lira alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken,  esnaf da alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından  yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri  başlatmıştır."

Manisaspor'un yaşadığı süreci hak etmediği vurgulanan açıklamada, şu  ifadelere yer verildi:

"Mevcut yönetim kurulumuz, geçmişinde şehrin tanıtımına ve ticaretine  büyük katkı sağlayan, sportif başarılarının yanı sıra Türk futboluna sayısız  yetenek kazandıran bu büyük camianın ayakta kalması adına yoğun mesai harcarken,  şehirdeki duyarsızlık bizleri derinden yaralamaktadır. Manisaspor sahipsiz  bırakılmamalı, şehrimiz yeniden bütünleşerek Manisaspor’u ayağa kaldırmalıdır. Bu  birlikteliğin kısa sürede sağlanarak Manisaspor'un eski günlerine geri  döneceğinden şüphemiz yoktur."

TFF 2. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un eski bir çalışanı da kısa  bir süre önce 16 bin lira alacağına karşılık, icra yoluna başvurmuştu.