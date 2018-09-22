Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisaspor'un kentteki bir kasaba borcuna karşılık kupalarının haczedildiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, uzun zamandır mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçildiği, önceki yönetimlerden kalan borç yükü nedeniyle sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, eski başkan Abdullah Mergen döneminde bir kasaba olan borcun ödenmediği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzün eski başkanı Abdullah Mergen döneminde et ürünlerinin alındığı bir kasaba, 161 bin lira alacağına karşılık hiçbir ödeme yapılmazken, esnaf da alacaklarına karşılık kulübümüze icra göndermiştir. Bu doğrultuda alacaklara karşılık kupalarımız haczedilmiştir. Yaşanan bu sürecin ardından yönetim kurulumuz haczedilen kupaları geri alabilmek adına gerekli girişimleri başlatmıştır."

Manisaspor'un yaşadığı süreci hak etmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut yönetim kurulumuz, geçmişinde şehrin tanıtımına ve ticaretine büyük katkı sağlayan, sportif başarılarının yanı sıra Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran bu büyük camianın ayakta kalması adına yoğun mesai harcarken, şehirdeki duyarsızlık bizleri derinden yaralamaktadır. Manisaspor sahipsiz bırakılmamalı, şehrimiz yeniden bütünleşerek Manisaspor’u ayağa kaldırmalıdır. Bu birlikteliğin kısa sürede sağlanarak Manisaspor'un eski günlerine geri döneceğinden şüphemiz yoktur."

TFF 2. Lig'de mücadele eden Manisaspor'un eski bir çalışanı da kısa bir süre önce 16 bin lira alacağına karşılık, icra yoluna başvurmuştu.