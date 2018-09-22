Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatayspor İstanbulspor maçı canlı izle, Hatayspor İstanbulspor maçı şifresiz izle gibi ligin 6. haftasındaki önemli maça dair detaylar haberimizde. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bir galibiyet, üç mağlubiyet alan Hatayspor, ligin ilk haftalarında üst sıralara tutunmak istiyor. İstanbulspor ise altı puan ile 11. sırada bulunuyor. TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen iki takım olan Hatayspor İstanbulspor maçıyla heyecan devam ediyor.

HATAYSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TFF 1. Lig 2018 - 2019 sezonu 5. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor takımları zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati ve hangi gün oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Maç, bugün saat 14:00 itibari ile başlayacak olup, maçın canlı yayın ve özetlerini beIN Sports ekranlarından takip edebilecektir.

Hatayspor 5. hafta sonunda attığı 3 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü. 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda 4 puan topladı ve ligde 14. sırada kendisine yer buldu.İstanbulspor takımı ise 5. hafta sonunda attığı 8 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucunda 6 puan topladı ve ligde 11. sırada kendisine yer buldu.