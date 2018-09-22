Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adanaspor Boluspor maçı şifresiz izle, Adanaspor Boluspor canlı izle, Adanaspor Boluspor canlı skor gibi bugün oynanacak olan kritik karşılaşmaya dair merak edilenlere sporseverler haberimizden ulaşabilirler. Spor Toto 1. Lig'de heyecan 6. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Ligin zirvesini zorlayan iki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor.

ADANASPOR BOLUSPOR MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adanaspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adanaspor, bugün Boluspor takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Karşılaşma, BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Adanaspor 3 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Boluspor 13 puanda ve 3. sırada. Adanaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Boluspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Adanaspor son hafta oynanan Eskişehirspor maçında 0-3 yenildi.

Boluspor ise Denizlispor karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Adanaspor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Boluspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Boluspor, 3 gol atarken 1 gol yedi.

Boluspor, Adanaspor maçına hazır

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra iki grup halinde gol vuruşu ve taktik oyun ile antrenman sona erdi.